Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению

22.10.2025 00:06





Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, существовавшие ранее на фоне конфликта вокруг Нагорного Карабаха. Об этом сообщил президент страны Ильхам Алиев, которого во вторник, 21 октября, процитировали азербайджанские СМИ.



«Первым таким транзитным грузом явился груз казахстанского зерна в Армению», — указал Алиев в совместном заявлении с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.



«Думаю, что это также является хорошим показателем того, что мир между Азербайджаном и Арменией уже не только на бумаге, но и на практике», — добавил Алиев.



Министр экономики Армении Геворг Папоян подтвердил в Facebook, что «в ближайшее время в Армению по железной дороге Актау-Баку, а затем по азербайджанской и грузинской железной дороге поступит первая партия казахстанской пшеницы». «Мир установлен», — добавил он.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 8 августа на встрече в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом подписали совместную декларацию о мирных отношениях между Арменией и Азербайджаном. Среди прочего в ней признавалась необходимость «проложить курс к светлому будущему, не связанному с конфликтами прошлого», напоминает DW.



Кроме того, оговаривалось сотрудничество Армении с США и третьими странами при организации на ее территории транзитного «Маршрута Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP). Армения заявила о готовность передать США права управления этим коридором на 99 лет.





