Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Молдавская «Vision Air» будет выполнять регулярные рейсы между Кишиневом и Тбилиси


02.11.2025   12:24


Авиакомпания «Vision Air» начала регулярное воздушное сообщение между столицами Грузии и Молдовы. Информацию об этом распространяет Объединение аэропортов.

По их данным, сегодня был выполнен первый рейс по направлению Кишинев-Тбилиси, который доставил 100 пассажиров из столицы Молдовы в Тбилиси.

Как отмечается информации, в Тбилисском международном аэропорту в связи с приходом новой авиакомпании состоялась официальная встреча, на которой присутствовали директор по оперированию Объединения аэропортов Грузии Леван Цхададзе, представители компании оператора Vision Air в Тбилиси и Батуми TAV Georgia.

По словам Левана Цхададзе, начало деятельности Vision Air важно как с точки зрения туризма, так и с точки зрения углубления экономических и культурных отношений.

По распространившейся информации, Vision Air - авиакомпания Молдовы, начавшая оперирование в партнёрстве с украинской SkyUp Airlines летом 2025 года.

«Регулярные рейсы Кишинёв-Тбилиси-Кишинёв выполняются раз в неделю, однако авиакомпания планирует поэтапно увеличивать частоту.

В настоящее время полеты из Молдовы в Грузию выполняет еще одна авиакомпания - FLYONE», - говорится в информации.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна