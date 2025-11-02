Молдавская «Vision Air» будет выполнять регулярные рейсы между Кишиневом и Тбилиси

02.11.2025 12:24





Авиакомпания «Vision Air» начала регулярное воздушное сообщение между столицами Грузии и Молдовы. Информацию об этом распространяет Объединение аэропортов.



По их данным, сегодня был выполнен первый рейс по направлению Кишинев-Тбилиси, который доставил 100 пассажиров из столицы Молдовы в Тбилиси.



Как отмечается информации, в Тбилисском международном аэропорту в связи с приходом новой авиакомпании состоялась официальная встреча, на которой присутствовали директор по оперированию Объединения аэропортов Грузии Леван Цхададзе, представители компании оператора Vision Air в Тбилиси и Батуми TAV Georgia.



По словам Левана Цхададзе, начало деятельности Vision Air важно как с точки зрения туризма, так и с точки зрения углубления экономических и культурных отношений.



По распространившейся информации, Vision Air - авиакомпания Молдовы, начавшая оперирование в партнёрстве с украинской SkyUp Airlines летом 2025 года.



«Регулярные рейсы Кишинёв-Тбилиси-Кишинёв выполняются раз в неделю, однако авиакомпания планирует поэтапно увеличивать частоту.



В настоящее время полеты из Молдовы в Грузию выполняет еще одна авиакомпания - FLYONE», - говорится в информации.





