|
|
|
Годовой уровень инфляции в октябре составил 5,2%
03.11.2025 21:27
Годовой уровень инфляции в октябре составил 5,2%. При этом изменение по сравнению с сентябрём составило 0,6%, — рассказали в Национальном бюро статистики.
Что касается базовой инфляции, то её годовое изменение составило 2,7%, а без учёта табачных изделий — 2,4%.
Основное влияние на формирование месячного уровня инфляции оказало изменение цен в следующих группах:
Одежда и обувь — +8,2%
Обувь подорожала на 16,9%, а одежда — на 4%
Продукты питания и безалкогольные напитки — +0,3%
▪️ Сахар, джем и другие сладости — +3,2%
▪️ Рыба — +2,9%
▪️ Хлеб и выпечка — +2,5%
▪️ Минеральная и родниковая вода, соки и безалкогольные напитки — +2%
▪️ Мясо и мясные продукты — +0,5%
▪️ Фрукты и виноград — -8,4%
▪️ Молоко, сыр и яйца — -0,6%
▪️ Масло и жиры — -0,6%
▪️ Кофе, чай и какао — -0,4%
Алкогольная и табачная продукции — +1,2%
Стоимость алкоголя увеличилась на 0,8%, а табака — на 1,7%
Основное влияние на формирование годовой инфляции оказало изменение цен в следующих группах:
Продукты питания и безалкогольные напитки — +11,7%
▪️ Фрукты и виноград — +21%
▪️ Овощи и зелень — +19,4%
▪️ Сахар, джем и другие сладости — +17,2%
▪️ Рыба — +16,9%
▪️ Масло и жиры — +13,9%
▪️ Хлеб и выпечка — +12,4%
▪️ Минеральная и родниковая вода, соки и безалкогольные напитки — +10,4%
▪️ Кофе, чай и какао — +10,2%
▪️ Молоко, сыр и яйца — +8,1%
▪️ Мясо и мясные продукты — +4,9%
Здравоохранение — +8,9%
Цены выросли на амбулаторные услуги (+9,3%), стационарную помощь (+9,2%), медицинскую продукцию, аппаратуру и оборудование (+8%).
Алкогольные напитки и табак — +5,6%
Рост цен на табачную продукцию — +7,2%, алкоголь — +3,9%.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна