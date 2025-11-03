Годовой уровень инфляции в октябре составил 5,2%

Годовой уровень инфляции в октябре составил 5,2%. При этом изменение по сравнению с сентябрём составило 0,6%, — рассказали в Национальном бюро статистики.



Что касается базовой инфляции, то её годовое изменение составило 2,7%, а без учёта табачных изделий — 2,4%.



Основное влияние на формирование месячного уровня инфляции оказало изменение цен в следующих группах:



Одежда и обувь — +8,2%

Обувь подорожала на 16,9%, а одежда — на 4%



Продукты питания и безалкогольные напитки — +0,3%

▪️ Сахар, джем и другие сладости — +3,2%

▪️ Рыба — +2,9%

▪️ Хлеб и выпечка — +2,5%

▪️ Минеральная и родниковая вода, соки и безалкогольные напитки — +2%

▪️ Мясо и мясные продукты — +0,5%

▪️ Фрукты и виноград — -8,4%

▪️ Молоко, сыр и яйца — -0,6%

▪️ Масло и жиры — -0,6%

▪️ Кофе, чай и какао — -0,4%



Алкогольная и табачная продукции — +1,2%

Стоимость алкоголя увеличилась на 0,8%, а табака — на 1,7%



Основное влияние на формирование годовой инфляции оказало изменение цен в следующих группах:



Продукты питания и безалкогольные напитки — +11,7%

▪️ Фрукты и виноград — +21%

▪️ Овощи и зелень — +19,4%

▪️ Сахар, джем и другие сладости — +17,2%

▪️ Рыба — +16,9%

▪️ Масло и жиры — +13,9%

▪️ Хлеб и выпечка — +12,4%

▪️ Минеральная и родниковая вода, соки и безалкогольные напитки — +10,4%

▪️ Кофе, чай и какао — +10,2%

▪️ Молоко, сыр и яйца — +8,1%

▪️ Мясо и мясные продукты — +4,9%



Здравоохранение — +8,9%

Цены выросли на амбулаторные услуги (+9,3%), стационарную помощь (+9,2%), медицинскую продукцию, аппаратуру и оборудование (+8%).



Алкогольные напитки и табак — +5,6%

Рост цен на табачную продукцию — +7,2%, алкоголь — +3,9%.





