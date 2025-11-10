Квривишвили:Соглашением с Eagle Hills, правительство Грузии поставило государственные интересы на первое место

10.11.2025 11:06





«Проект Eagle Hills Georgia — это тот случай, когда правительство поставило на первое место государственный интерес. По договору государство ни на одном этапе и ни по одному пункту не берет на себя каких-либо финансовых обязательств, не предоставляет финансовых гарантий», — заявляет министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.



При этом, как отмечает министр экономики и устойчивого развития, «к сожалению, в прошлом в Грузии существовало множество неправильно оформленных договоров, в том числе инвестиционных — когда на протяжении достаточно долгого времени крупные инвесторы диктовали государству свои условия».



Мариам Квривишвили подчёркивает, что проект Eagle Hills к таким случаям не относится, и в соответствии с подписанным соглашением между правительством Грузии и инвестором интересы государства максимально защищены.



Девелоперская компания Eagle Hills осуществит в Грузии, в частности в Тбилиси и Гонио, два проекта общей стоимостью более 6,5 млрд долларов. Согласно подписанному соглашению, Грузия является партнёром проекта и совладельцем 33-процентной доли компании.



«Также очень важно, что несмотря на столь крупную и беспрецедентную инвестицию, государство не предоставило особого или исключительного режима непосредственно этому инвестору или конкретно этому проекту. Вместе с тем мы получили беспрецедентную возможность — государство стало партнёром в общем предприятии, что означает, что государство является совладельцем земельных участков, расположенных в Тбилиси и Гонио», — заявила Мариам Квривишвили.



Говоря о масштабном проекте, министр экономики и устойчивого развития также акцентирует внимание на том экономическом эффекте, который он принесёт всей стране.



«Помимо тех преимуществ, которые являются для нашей страны важнейшими в обмен на инвестиции, государство также получит дивиденды и доходы в бюджет, что означает, что это — грузинский проект», — отметила Мариам Квривишвили.





