Почти на 800 тысяч лари с начала года оштрафовали жителей Тбилиси за шум

27.11.2025 14:34





Сумма штрафов с начала 2025 года и по конец ноября составила 799 950 лари. Это на 10 % больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет BPN со ссылкой на статистику властей.



За последние 4 года объем средств, поступивших в бюджет столицы от штрафов, выписанных за превышение допустимых норм шума, увеличился на 434 %.



В Грузии с 2017 года действует закон, который регулирует уровень шума в жилых зонах и общественных местах. Шум в ночное время с 23:00 до 8:00 не должен превышать установленные нормы, а за нарушение предусмотрены санкции:



▪️ Первое нарушение приводит к предупреждению;

▪️ Повторное нарушение в течение года наказывается штрафом в размере 150 лари для физических лиц и 500 лари для юридических лиц;

▪️ В третьем и каждом последующем случае сумма штрафа для физического лица составляет 1000 лари, а для юридического лица и индивидуального предпринимателя — 10 000 лари.





