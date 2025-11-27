Представитель: «Сильной Грузии - Лело»: Главным вызовом для наших сограждан является катастрофический рост цен

В октябре текущего года инфляция на продукты первой необходимости составила 11,7% - очень тяжелая, высокая инфляция на здравоохранительные услуги, - указанное заявление на брифинге сделал исполнительный секретарь «Сильной Грузии - Лело» Тазо Датунашвили.



По его словам, на фоне такой инфляции «разговоры властей о высоком экономическом росте, стране, которая светится, и экономика идет только к хорошему, верх наглости и просто ложь».



«Заполнить новогодний стол гражданам Грузии придется в условиях тяжелейшей инфляции. Главным вызовом для наших сограждан является катастрофический рост цен. Департамент статистики опубликовал показатель инфляции. Годовые данные за октябрь на уровне 5,2%, однако эта глобальная цифра не отражает реальной проблемы, которую инфляция создает для наших соотечественников. Конкретно же, инфляция на продукты первой необходимости в октябре месяце составила 11,7%, что является катастрофическим показателем.



Показатель инфляции в указанной группе: фрукты - 21%, овощи -19,4%; сахар - 17,2%, рыба - 16,9%, подсолнечное масло - 13,9%, хлеб - 12,4%, молоко/сыр/яйца - 8,1%.



В сумме на основные продукты показатель около 20%. Если посмотреть в более глобальной картине, какое положение мы имеем по росту цен, с 2012 года по сегодняшний день, по вышеперечисленным продуктам, мы увидим рост в 103, 107, 150%. На определенные продукты и все 200%.



Для граждан Грузии также тяжелой является инфляция на здравоохранительные услуги. В частности, цены на медицинское обслуживание в октябре текущего года выросли на 9,3%, а на больничное амбулаторное обслуживание – на 9,2%.



На этом фоне разговоры властей о высоком экономическом росте, стране, которая светится, и экономика идет только к хорошему, верх наглости и просто ложь»,- заявил Тазо Датунашвили.





