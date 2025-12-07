Средняя зарплата в бизнес-секторе Грузии снова выросла

07.12.2025 22:56





Национальная служба статистики Грузии опубликовала обновлённые показатели по заработным платам и активности бизнес-сектора. Главный итог: средняя зарплата работников бизнеса выросла до 2 421 лари, что на 231 лари больше, чем год назад.



Средний уровень зарплат по типам предприятий:

Крупный бизнес: 2 498,3 лари

Средний бизнес: 2 801,6 лари

Малый бизнес: 2 072,5 лари



В секторе занято около 814,7 тыс. человек — это рост занятости на 3% за год.



Оборот и производство: заметный годовой рост



Оборот бизнес-сектора достиг 64,7 млрд лари (+10%).



Производство выросло до 25,4 млрд лари (+9,7%).



Структура оборота:

67,5% — крупный бизнес

14,5% — средний

18% — малый



Структура производства:

46% — крупные предприятия

23% — средние

31% — малые



Какие отрасли в лидерах?



По обороту:

1. Искусство, развлечения и отдых — 34,5%

2. Торговля — 33,5%

3. Обрабатывающая промышленность — 7,8%

4. Строительство — 6,3%



По объёмам производства:

1. Торговля — 18,6%

2. Обрабатывающая промышленность — 18,3%

3. Строительство — 18,2%

4. Транспорт и хранение — 9,4%

5. Информация и связь — 8,4%





