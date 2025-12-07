|
Средняя зарплата в бизнес-секторе Грузии снова выросла
07.12.2025 22:56
Национальная служба статистики Грузии опубликовала обновлённые показатели по заработным платам и активности бизнес-сектора. Главный итог: средняя зарплата работников бизнеса выросла до 2 421 лари, что на 231 лари больше, чем год назад.
Средний уровень зарплат по типам предприятий:
Крупный бизнес: 2 498,3 лари
Средний бизнес: 2 801,6 лари
Малый бизнес: 2 072,5 лари
В секторе занято около 814,7 тыс. человек — это рост занятости на 3% за год.
Оборот и производство: заметный годовой рост
Оборот бизнес-сектора достиг 64,7 млрд лари (+10%).
Производство выросло до 25,4 млрд лари (+9,7%).
Структура оборота:
67,5% — крупный бизнес
14,5% — средний
18% — малый
Структура производства:
46% — крупные предприятия
23% — средние
31% — малые
Какие отрасли в лидерах?
По обороту:
1. Искусство, развлечения и отдых — 34,5%
2. Торговля — 33,5%
3. Обрабатывающая промышленность — 7,8%
4. Строительство — 6,3%
По объёмам производства:
1. Торговля — 18,6%
2. Обрабатывающая промышленность — 18,3%
3. Строительство — 18,2%
4. Транспорт и хранение — 9,4%
5. Информация и связь — 8,4%
