Польша и Греция решили обеспечить Восточную Европу газом взамен российских поставок

09.12.2025 09:46





Польша и Греция, имеющие выход к морю на севере и юге Европы соответственно, становятся крупными центрами по снабжению находящихся между ними стран импортным сжиженным газом.



Евросоюз поставил цель полностью прекратить закупки газа у России с ноября 2027 года. Ожидающийся в 2026-2027 годах значительный рост поставок СПГ из Северной Америки, Катара и других регионов должен помочь сгладить этот переход. Но ряд стран Восточной и Центральной Европы, не имеющих выхода к морю, находятся в более сложной ситуации. Польша и Греция активно развивают инфраструктуру по приему и транспортировке газа и смогут снабжать страны внутри континента – от Венгрии со Словакией, которые продолжают протестовать против газового эмбарго, до Украины.



Польский оператор газопроводов Gaz-System в первой половине следующего года примет решение о строительстве еще одного плавучего терминала для приема СПГ на Балтийском море, рассказал Bloomberg генеральный директор Славомир Хинц, объяснив это «заметным повышением интереса к СПГ как в Польше, так и в других странах нашего региона». Соглашения, заключенные греческими компаниями об импорте СПГ в больших объемах из США для экспорта в Центральную и Восточную Европу, меняют энергетическое будущее континента, заявил агентству вице-премьер Греции Костис Хацидакис. Они не только «укрепляют геополитическую значимость Греции», но и «в значительной мере меняют энергетическую карту» Европы, добавил он.



Польша уже имеет удачный опыт диверсификации. Еще в 2018 году она сообщила, что не будет продлевать истекающий в 2022 году контракт с «Газпромом», и заключила соглашение о долгосрочных поставках СПГ из США. Финансовые условия этого договора не разглашались, но все расчеты показывали, что американский газ должен быть заметно дороже российского. Ставка Польши, включавшая строительство заработавшего в 2016 году импортного СПГ-терминала в Свиноуйсьце мощностью 8,3 млрд кубометров в год, сыграла через четыре года, когда из-за развязанной Владимиром Путиным войны цены на газ в Европе взлетели в разы, а поставки «Газпрома» в течение 2022 года резко упали.



Импорт СПГ в Польшу, по подсчетам Bloomberg на основе данных об движении судов, вырос с 1,18 млн тонн в 2017 году до 5,71 млн тонн в 2025-м (к 4 декабря), или примерно с 1,7 млрд до 8 млрд кубометров соответственно.





Польша также строит плавучий терминал мощностью 6,1 млрд кубометров, который должен быть готов в 2028 году.



Мощности двух первых терминалов полностью законтрактованы нефтегазовой госкомпанией Orlen. Дополнительный, если будет принято окончательное решение о его строительстве, начнет использоваться для обеспечения не только Польши, но и других стран, благодаря чему она станет региональным узлом по транспортировке газа.



Центральное положение Польши в европейской газовой сети позволяет ей объединить несколько ключевых маршрутов. Например, отправлять импортируемое из США топливо на хранение в огромные подземные хранилища в Украине или доставлять его в соседние страны, не имеющие выхода к морю, такие как Чехия, Словакия, Венгрия.



Михаил Свыщо, аналитик киевской ExPro Consulting, говорит:



У Польши действительно есть ряд структурных преимуществ, самое главное из них — выход к морю. На протяжении десятилетий почти весь регион зависел от российского трубопроводного газа и мало диверсифицировался. Польша, напротив, продолжала развивать собственную инфраструктуру, и, начав раньше остальных, теперь оказалась в гораздо более сильной позиции.

Польша уже поставляет американский СПГ в Украину, и Orlen заявила, что готова увеличить транзит с 600 млн кубометров в 2025 году до более 1 млрд кубометров в 2026-м. Также Украина импортирует СПГ из Литвы.



Газа для поставок во внутренние районы Европы у Польши и Греции будет более чем достаточно. В ближайшие два года планируется ввод в эксплуатацию около двух с половиной десятков новых СПГ-проектов от Северной Америки до Ближнего Востока. По оценкам Международного энергетического агентства, это увеличит мировые экспортные мощности на 40% к 2030 году (в 2020-2024 годах они выросли всего на 8%).





