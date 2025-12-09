Компании из Удмуртии представили свою продукцию на крупнейшей выставке стройматериалов Грузии

С 5 по 7 декабря в Батуми состоялась Международная выставка «BATUMI BUILD» (Батуми Билд). На коллективном стенде «Сделано в Удмуртии» были представлены лакокрасочные материалы, пигменты и оборудование для отопительных систем трех компаний республики, сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртской Республики.



«Наши компании-экспортеры регулярно участвуют в международных выставках. В этом году Батуми Билд стала уже седьмой по счёту. Сейчас Российский экспортный центр приглашает компании к участию в выставках 2026 года. Такие мероприятия собирают потенциальных партнёров со всего мира в одном месте и способствуют расширению рынков сбыта. Если компаниям нужна помощь в заключении контрактов, мы готовы оказать поддержку: помогаем в оформлении документов, консультируем бесплатно и софинансируем доставку грузов по России», — рассказала Валерия Антоненко, заместитель директора Корпорации развития и руководитель Центра поддержки экспорта Удмуртии.



Компания Прадекс из Ижевска, специализирующаяся на производстве комплектующих для отопительных систем, приняла участие в коллективном стенде «Сделано в Удмуртии». Предприятие занимается изготовлением трубопроводов из сшитого полиэтилена, запорно-регулирующей и термостатической радиаторной арматуры.



«В связи с недоверием иностранных партнеров к обращениям по мессенджерам и электронной почте сложно начать общение и предлагать свою продукцию. Из нашего опыта - взаимодействие происходит только, если кто-то из круга иностранных партнеров порекомендовал или попросил встретиться с представителями нашей компании. Благодаря помощи Центра поддержки экспорта Удмуртии нам удалось организовать первые встречи, завязать первые деловые контакты, что обычно бывает самое сложное на новом рынке», — делится обратной связью директор по региональным продажам компании Прадекс Булат Ахметзянов.



Принять участие в коллективном стенде компания решила из-за расширения клиентской воронки: «Клиенты, заинтересовавшиеся продукцией другой компании на стенде, могут проявить интерес и к нашей продукции. Благодаря этому поток посетителей увеличивается, и найти случайный контакт становится легче. Центр поддержки экспорта помогает доставить экспонаты к месту выставки и организует сам стенд», — добавляет Ахметзянов Булат.





