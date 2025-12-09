Статистика прямых иностранных инвестиций в 3-м квартале 2025 года

Согласно предварительным данным Национального бюро статистики, с июля по сентябрь этого года в страну поступило $533,2 млн прямых иностранных инвестиций — это в два раза больше, чем в 3-м квартале 2024 года.



При этом доля трёх крупнейших стран-инвесторов оценивается в 44,2% от общего объёма финансирования. А вот как выглядит список стран-лидеров (в скобках % от общего объёма):



США — $93,5 млн (17,5%)

Испания — $72,1 млн (13,5%)

Турция — $70 млн (13,1%)

Азербайджан — $56,7 млн (10,6%)

Мальта — $50,4 млн (9,5%)

Нидерланды — $35,8 млн (6,7%)

Германия — $20,9 млн (3,9%)

Дания — $20,8 млн (3,9%)

Япония — $19,9 млн (3,7%)

Россия — $17,5 млн (3,3%)

Другие страны — $75,6 млн (14,2%)



Наибольшее количество средств было вложено в недвижимость, а именно $91,7 млн или 17,2$ от общего числа инвестиций. А доля трёх крупнейших секторов составляет 45,6%.



Инвестиции по секторам экономики (в скобках % от общего объёма):



▪️ Недвижимость — $91,7 млн (17,2%)

▪️ Транспорт — $79,8 млн (15%)

▪️ Водоснабжение и правление отходами — $71,5 млн (13,4%)

▪️ Производство — $68,3 млн (12,8%)

▪️ Информационно-коммуникационные технологии — $54,5 млн (10,2%)

▪️ Торговля — $47,4 млн (8,9%)

▪️ Строительство — $25,7 млн (4,8%)

▪️ Отели и рестораны — $20,3 млн (3,8%)

▪️ Искусство, развлечения и отдых — $17,1 млн

▪️ Финансовая и страховая деятельность — $16,3 млн

▪️ Другие сектора — $40,6 млн



Топ-10 компаний с наибольшим объёмом инвестиций:



▪️ Socar Energy Georgia

▪️ Magticom

▪️ TAV Georgia — управление аэропортами, транспортировка и хранение

▪️ APM Terminals Poti — портовые и терминальные услуги

▪️ Georgian Cement — обрабатывающая промышленность

▪️ Mina — торговля стеклом и изделиями из него

▪️ Toyota Caucasus

▪️ Silk Road Group — финансовая и страховая деятельность

▪️ Aqualia — водоснабжение, владеет Georgian Water and Power

▪️ IG Development — управляет ТЦ City Mall в Сабуртало и Глдани, а также бизнес-центром City Tower





