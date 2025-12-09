|
Статистика прямых иностранных инвестиций в 3-м квартале 2025 года
09.12.2025 21:53
Согласно предварительным данным Национального бюро статистики, с июля по сентябрь этого года в страну поступило $533,2 млн прямых иностранных инвестиций — это в два раза больше, чем в 3-м квартале 2024 года.
При этом доля трёх крупнейших стран-инвесторов оценивается в 44,2% от общего объёма финансирования. А вот как выглядит список стран-лидеров (в скобках % от общего объёма):
США — $93,5 млн (17,5%)
Испания — $72,1 млн (13,5%)
Турция — $70 млн (13,1%)
Азербайджан — $56,7 млн (10,6%)
Мальта — $50,4 млн (9,5%)
Нидерланды — $35,8 млн (6,7%)
Германия — $20,9 млн (3,9%)
Дания — $20,8 млн (3,9%)
Япония — $19,9 млн (3,7%)
Россия — $17,5 млн (3,3%)
Другие страны — $75,6 млн (14,2%)
Наибольшее количество средств было вложено в недвижимость, а именно $91,7 млн или 17,2$ от общего числа инвестиций. А доля трёх крупнейших секторов составляет 45,6%.
Инвестиции по секторам экономики (в скобках % от общего объёма):
▪️ Недвижимость — $91,7 млн (17,2%)
▪️ Транспорт — $79,8 млн (15%)
▪️ Водоснабжение и правление отходами — $71,5 млн (13,4%)
▪️ Производство — $68,3 млн (12,8%)
▪️ Информационно-коммуникационные технологии — $54,5 млн (10,2%)
▪️ Торговля — $47,4 млн (8,9%)
▪️ Строительство — $25,7 млн (4,8%)
▪️ Отели и рестораны — $20,3 млн (3,8%)
▪️ Искусство, развлечения и отдых — $17,1 млн
▪️ Финансовая и страховая деятельность — $16,3 млн
▪️ Другие сектора — $40,6 млн
Топ-10 компаний с наибольшим объёмом инвестиций:
▪️ Socar Energy Georgia
▪️ Magticom
▪️ TAV Georgia — управление аэропортами, транспортировка и хранение
▪️ APM Terminals Poti — портовые и терминальные услуги
▪️ Georgian Cement — обрабатывающая промышленность
▪️ Mina — торговля стеклом и изделиями из него
▪️ Toyota Caucasus
▪️ Silk Road Group — финансовая и страховая деятельность
▪️ Aqualia — водоснабжение, владеет Georgian Water and Power
▪️ IG Development — управляет ТЦ City Mall в Сабуртало и Глдани, а также бизнес-центром City Tower
