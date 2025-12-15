Правительство передало компании «Арсиани 21» земельный участок в Шуахеви

Правительство Грузии передало компании «Арсиани 21» в собственность земельный участок несельскохозяйственного назначения площадью 714 кв. м в поселке Шуахеви. Земля передана в форме прямой продажи. Компания обязана выплатить 8 390 лари в течение одного месяца с момента подписания договора.



Согласно распоряжению правительства Грузии №2054 от 8 декабря, при приватизации имущества компания должна выполнить ряд условий. В частности:



завершить строительство и ввести в эксплуатацию ГЭС «Чихурисцкали», предусмотренную договором, заключенным 21 мая 2021 года между правительством Грузии и ООО «Арсиани 21»;



Национальному агентству государственного имущества предоставлено право передать компании на 49 лет, на условиях права застройки, дополнительный объект недвижимости в Шуахеви. За это «Арсиани 21» обязана ежегодно выплачивать государству 4 718 лари;



Обязательным условием получения имущества на праве застройки также является строительство гидроэлектростанции.



Кроме того, компания не должна осуществлять на указанных земельных участках такие действия, которые могли бы ограничить право государства на выдачу лицензий на добычу полезных ископаемых.



Согласно данным предпринимательского реестра, компания «Арсиани 21» была основана в сентябре 2020 года. Контрольный пакет в размере 63% принадлежит Мухамеду Артмеладзе - гражданину Грузии и России. Еще 23% акций владеет Мераб Метревели, по 7% принадлежат Минури Абуладзе и Зурабу Кекелидзе.





