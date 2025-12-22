В Белграде прошла II сессия грузино-сербской совместной межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству

В столице Сербии Белграде под сопредседательством министра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и министра внутренней и внешней торговли Республики Сербия Ягоды Лазаревич состоялось второе заседание Совместной межправительственной комиссии Грузии и Сербии по торгово-экономическому сотрудничеству. Информацию распространяет Министерство экономики.



По данным ведомства, в своём вступительном слове Мариам Квривишвили отметила значение и растущую динамику торгово-экономического сотрудничества между странами, а также существующий потенциал в различных отраслевых направлениях.



«Мы придаём большое значение началу переговоров между Грузией и Республикой Сербия по Соглашению о свободной торговле. Грузия готова предпринять соответствующие шаги в тесном партнёрстве с сербскими коллегами. Несмотря на растущую динамику, текущий объём двусторонней торговли всё ещё не отражает полного потенциала, и необходимо активизировать усилия для дальнейшего развития и расширения этих экономических связей», — заявила министр экономики и устойчивого развития.



По словам министра, благодаря правильной, диверсифицированной экономической политике и проводимым реформам Грузия сохраняет быстрые темпы экономического роста.



«В 2021–2024 годах Грузия зафиксировала один из самых высоких в мире темпов экономического роста — в среднем 9,8%. По предварительным оценкам, в январе–октябре 2025 года средний экономический рост составил 7,6%», — отметила Мариам Квривишвили.



Что касается секторального сотрудничества между двумя странами, по оценке Мариам Квривишвили, в этом направлении существует значительный потенциал.



«Грузия позиционирует себя как региональный цифровой хаб, развивает человеческий капитал, повышает экономическую конкурентоспособность и интегрирует всё больше бизнеса в глобальную цифровую экономику», — подчеркнула министр экономики и устойчивого развития.



В открытии второго заседания Совместной межправительственной комиссии Грузии и Сербии по торгово-экономическому сотрудничеству также приняли участие заместители министра экономики и устойчивого развития Геннадий Арвеладзе и Ираклий Надареишвили, заместитель руководителя администрации правительства Грузии Илья Шамугия, а также посол Грузии в Греции и Республике Сербия Леван Беридзе.





