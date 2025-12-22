Начались переговоры по Соглашению о свободной торговле (FTA) между Грузией и Сербией

Начинаются переговоры по Соглашению о свободной торговле (FTA) между Грузией и Республикой Сербия. Соответствующее совместное заявление в рамках визита в Сербию подписали министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и министр внутренней и внешней торговли Республики Сербия Ягода Лазаревич.



Информацию распространяет Министерство экономики Грузии.



По данным ведомства, значение соглашения о свободной торговле между двумя странами стороны обсудили на втором заседании Совместной межправительственной комиссии Грузии и Сербии по торгово-экономическому сотрудничеству, состоявшемся в Белграде. Руководители экономических ведомств сделали акцент на необходимости ускорения начала переговоров, что внесёт значительный вклад в углубление торговых и инвестиционных отношений между Грузией и Сербией.



Как отмечается в тексте совместного заявления, документ охватывает широкий комплекс вопросов, связанных с экономическим партнёрством, включая торговлю товарами и другие сферы экономического сотрудничества.



«Этот современный и ориентированный на будущее формат создаст новые возможности для экспортёров обеих стран. С учётом значения двусторонних экономических отношений и неосвоенного потенциала дальнейшего расширения торговли необходимо активизировать сотрудничество между грузинскими экспортёрами и ведущими дистрибьюторами и импортёрами Сербии. Алкогольная продукция, фармацевтические товары и упаковочные материалы входят в число перспективных экспортных секторов, в которых мы видим значительные возможности для расширения коммерческих связей и увеличения объёмов двусторонней торговли», — говорится в тексте.



В Министерстве экономики Грузии пояснили, что первый раунд переговоров по Соглашению о свободной торговле между Грузией и Сербией состоится в первой половине 2026 года.







