Заместители министра финансов Грузии встретились с японской парламентской делегацией


22.12.2025   21:16


Заместители министра финансов Гиорги Какауридзе и Екатерина Гунцадзе встретились с японской парламентской делегацией.

Согласно заявлению министерства, на встрече также присутствовали глава Казначейской службы Давид Гамкрелидзе и глава Департамента бюджета Натия Гулуава.

Были обсуждены результаты, достигнутые в рамках реформы государственных финансов Грузии, в том числе меры, реализованные в области прозрачности бюджета, и выводы исследования «Открытый бюджет» (Open Budget Survey).

Стороны выразили заинтересованность в углублении сотрудничества в будущем и договорились продолжить совместную работу.

Делегацию возглавил член парламента Японии Карен Макисима, в ее состав вошли парламентский вице-министр по цифровой трансформации, генерального директора Агентства по цифровым технологиям и представителей Агентства по цифровым технологиям, а также первого секретаря Посольства Японии в Грузии.


﻿
