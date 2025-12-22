Заместители министра финансов Грузии встретились с японской парламентской делегацией

22.12.2025 21:16





Заместители министра финансов Гиорги Какауридзе и Екатерина Гунцадзе встретились с японской парламентской делегацией.



Согласно заявлению министерства, на встрече также присутствовали глава Казначейской службы Давид Гамкрелидзе и глава Департамента бюджета Натия Гулуава.



Были обсуждены результаты, достигнутые в рамках реформы государственных финансов Грузии, в том числе меры, реализованные в области прозрачности бюджета, и выводы исследования «Открытый бюджет» (Open Budget Survey).



Стороны выразили заинтересованность в углублении сотрудничества в будущем и договорились продолжить совместную работу.



Делегацию возглавил член парламента Японии Карен Макисима, в ее состав вошли парламентский вице-министр по цифровой трансформации, генерального директора Агентства по цифровым технологиям и представителей Агентства по цифровым технологиям, а также первого секретаря Посольства Японии в Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





