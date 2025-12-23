Минэкономики Грузии анонсировало начало переговоров о свободной торговле с Сербией.

Совместное заявление в Белграде подписали министр экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили и министр внутренней и внешней торговли Республики Сербия Ягода Лазаревич. Здесь же прошло заседание Совместной межправительственной комиссии Грузии и Сербии по торгово-экономическому сотрудничеству.



Первый раунд переговоров по Соглашению о свободной торговле между Грузией и Сербией состоится в первой половине 2026 года.



"С учётом значения двусторонних экономических отношений и неосвоенного потенциала, необходимо активизировать сотрудничество между грузинскими экспортёрами и ведущими дистрибьюторами и импортёрами Сербии. Алкогольная продукция, фармацевтические товары и упаковочные материалы входят в число перспективных экспортных секторов, в которых мы видим значительные возможности для расширения коммерческих связей и увеличения объёмов двусторонней торговли», — говорится в совместном заявлении.



Ранее стало известно, что Сербия открывает посольство в Тбилиси. Решение было объявление по итогам визита в Белград президента Михаила Кавелашвили.



* В этом году страны отмечают 30-летит установления дипломатических отношений. В 2019 году они открыли свои почетные консульства в Белграде и Тбилиси.



Сербия считается одним из ключевых политических партнёров правительства «Грузинской мечты», которое в Евросоюзе обвиняют в беспрецедентном откате от демократических стандартов и авторитарном курсе. После того как в 2024 году Брюссель приостановил контакты с официальными представителями Грузии, взаимодействие Тбилиси и Белграда заметно активизировалось.

И Грузия, и Сербия сегодня демонстрируют схожие внешнеполитические подходы. Обе страны остаются проблемными кандидатами на вступление в ЕС.



Экономические связи между Тбилиси и Белградом до сегодняшнего дня были ограниченными - Сербия не входит в число основных торговых партнеров Грузии.





