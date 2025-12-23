Утвержден бюджет Тбилиси на 2026 год, его объем составляет 2 193 388 700 лари

23.12.2025 14:31





Сакребуло Тбилиси утвердило бюджет столицы на 2026 год. Перед обсуждением документа мэр города Каха Каладзе выступил перед членами сакребуло и представил отчет о деятельности за прошедший год, а основные параметры бюджета представил вице-мэр Тбилиси Георгий Ткемаладзе.



Общий объем проекта бюджета столицы на 2026 год составляет 2 193 388 700 лари, что на 210 210 700 лари больше, чем утвержденный бюджета 2025 года.



По информации мэрии Тбилиси, структура бюджетных доходов следующая: собственные поступления - 1 533 357 600 лари; специальные капитальные трансферы из государственного бюджета- 630 000 000 лари; другие капитальные гранты, включая НДС, подлежащий покрытию в рамках кредита - 25 480 000 лари; целевые трансферты на реализацию делегированных полномочий - 4 551 100 лари.



«Согласно основному финансовому документу города, приоритетными направлениями в следующем году снова будут инфраструктура и здравоохранение. В частности, на инфраструктуру в бюджете на 2026 год предусмотрено 572 920 000 лари, что составляет 26% от общего объема бюджета на 2026 год. Что касается социальной сферы и здравоохранения, то на эти цели планируется потратить 601 712 500 лари, что на 67 859 100 лари больше, чем в 2025 году. Социальные и медицинские расходы составляют 27% бюджета.



Кроме того, в государственном бюджете предусмотрено 168 000 000 лари донорского финансирования.



В следующем году начнутся и продолжатся многие важные стратегические проекты, в том числе: проектирование и строительство трамвайной линии; канатная дорога, соединяющая Самгори и Вазисубани; полная реабилитация проспекта Руставели; строительство новых мостов и обновление существующей инфраструктуры; развитие спортивных комплексов и рекреационных зон; обустройство/ реабилитация скверов и парков; совершенствование современных систем управления отходами.



Значительную часть бюджета также занимает финансирование районных управ. В частности, на эти цели будет выделено 298 933 900 лари, что на 24 095 100 лари больше, чем в бюджете 2025 года», - говорится в информации.





