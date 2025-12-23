ГЖД начинает строительство железнодорожной инфраструктуры в Анаклия

23.12.2025 20:31





АО "Грузинская железная дорога" планирует объявить тендер на строительство железнодорожной инфраструктуры, ведущей к глубоководному порту Анаклия на западе Грузии, заявил гендиректор ГЖД Лаша Абашидзе.



Согласно распоряжению правительства, в 2026 году из государственного бюджета будут выделены средства на строительство участка автомобильной дороги, ведущей к порту Анаклия. Также правительство Грузии поручило АО "Грузинская железная дорога" подвести к порту ветку железнодорожный путей.



"Мы решили в ближайшее время объявить тендер и начать строительство железнодорожной инфраструктуры до Анаклия", – сказал Абашидзе.





По его словам, это будет масштабный проект, в рамках которого планируется построить как железнодорожные пути, так и контактную линию.



"Грузинская железная дорога также намерена построить грузовую станцию, которая будет связывать с портом Анаклия. Строительство новой железнодорожной инфраструктуры, ведущей к порту Анаклия, будет завершено через 2-2,5 года", – отметил Абашидзе.



Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном с Каспийского моря и из Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки.



Строительство глубоководного порта началось в сентябре 2024 года. Работы по строительству морской инфраструктуры глубоководного порта выполняет крупнейшая бельгийская компания Jan De Nul, с которой государство подписало соглашение. Морские работы, согласно контракту, завершатся за три года.



Как ранее заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, первая фаза проекта строительства глубоководного порта завершится не позднее 2029 года. В первую фазу будет инвестировано в общей сложности 600 миллионов долларов, и после ее завершения порт будет обслуживать более 600 тысяч контейнеров в год.



Китайско-сингапурский консорциум China Communications Construction Company Limited & China Harbour Investment Pte. Ltd. стал единственной компанией, которая выразила заинтересованность в инвестировании в развитие порта Анаклия. Правительство Грузии заявляло, что подпишет соглашение с ним не позднее лета 2025 года, однако переговоры с инвестором продолжаются до сих пор.



Владельцем 51% доли порта Анаклия (регион Самегрело - Земо Сванети) будет государство, а остальное получит частный инвестор.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





