ГЖД намерена полностью обновить локомотивный парк

23.12.2025 20:35





АО "Грузинская железная дорога" (ГЖД) вместо ремонта старых локомотивов купит новые и полностью обновит локомотивный парк, заявил гендиректор ГЖД Лаша Абашидзе.



Главной задачей для ГЖД Грузии является обновление подвижного состава и локомотивного парка.

"Мы приняли решение полностью обновить локомотивный парк. Мы закупим совершенно новые локомотивы и получим новый, современный локомотивный парк. Это крупнейший проект для железной дороги, который мы когда-либо реализуем", – заявил Абашидзе.



По его словам, благодаря сокращению времени в пути и новому локомотивному парку Грузинские железные дороги станут еще более привлекательным и стратегическим партнером в "Среднем коридоре".



Проект модернизации основной железнодорожной магистрали Тбилиси-Махинджаури стартовал в 2012 году. Он предусматривает строительство 38 километров нового участка и реконструкцию существующего 23-километрового участка на Рикотском перевале.



По словам Абашидзе, в рамках проекта компания построила совершенно новую железнодорожную инфраструктуру на перевалочном участке.



"Самым сложным рельефом для железной дороги является перевал. Поездам требуется больше всего времени, чтобы преодолеть эту территорию, и проект модернизации предоставил нам совершенно новую инфраструктуру", – отметил Абашидзе.



Также, как заявил гендиректор ГЖД, с 1 января 2026 года существующий состав из 47 вагонов станет 57-вагонным, будет увеличен вес поездов, что позволит компании перевозить гораздо больше груза за одну поездку.



Как ранее заявил премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, проект модернизации Грузинской железной дороги находится на стадии завершения, после чего пропускная способность железной дороги увеличится почти вдвое – с 27 до 48 млн тонн.

Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов, в основном с Каспийского моря и из Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки.





