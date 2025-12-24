Глава НБГ: Инициатива премьер-министра будет способствовать поддержанию низкого уровня инфляции и ценовой стабильности

Инициатива премьер-министра Грузии очень важна. Я уверена, что эта инициатива и подобный мониторинг, безусловно, будут способствовать дальнейшему поддержанию низкого уровня инфляции в стране и обеспечению большей ценовой стабильности, – заявила президент Национального банка Грузии Натия Турнава, комментируя заявление премьер-министра о том, что участники рынка, возможно, действовали согласованно, по принципу картеля.



По ее словам, инициатива направлена ​​на повышение прозрачности, логичности и превенцию в сфере ценообразования в розничном секторе, чтобы не нарушались условия честной конкуренции и были лучше защищены интересы потребителей.



Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в видеообращении о потребительских ценах отметил, что в условиях высокой прибыльности компании быстро расширяют свою сеть магазинов.



По его словам, на основе предварительного анализа можно выделить несколько основных факторов, определяющих высокие наценки и, соответственно, высокие цены. В том числе существующая практика вызывает подозрения в том, что участники рынка могли действуют согласованно, по принципу картеля.





