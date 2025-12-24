Завышенные цены в магазинах в Грузии - результат сговора картелей и правящей партии - политолог

Политолог и бывший депутат «Грузинской мечты» Димитри Цкитишвили ответил на видеообращение премьер-министра от правящей партии Иракли Кобахидзе о высоких ценах и отметил, что завышенные цены в магазинах — результат сговора картелей и правящей партии, а не простое следствие экономических процессов.



Премьер-министр от «Грузинской мечты» Иракли Кобахидзе заявил, что в отдельных случаях цены на продукты в грузинских супермаркетах значительно превышают цены в европейских странах.



По его мнению, причина — наценки в сетевых магазинах и возможные нарушения антимонопольного законодательства. Кобахидзе призвал правоохранительные органы изучить этот вопрос.



По мнению Цкитишвили, сколько бы «Грузинская мечта» не говорила о социальной справедливости, это все равно элитная организация, одержимая «Феррари» и «Ламборгини».



Димитри Цкитишвили: «Цены на основные продукты питания действительно критически высоки и во многих случаях даже превышают цены в развитых европейских странах.



Проблема реальна и действительно беспокоит очень значительную часть населения!



Причины этого могут быть следующими:



- Экономический рост, который сам по себе вызывает инфляционное давление;

- Масштабы теневой экономики, которые делают цены, доходы и всю экономику практически неконтролируемыми;

- Тот факт, что это небольшой рынок, и оптовая цена импортируемых сюда товаров выше, чем в других европейских странах;

- Высокий НДС и т. д.

Но главная причина — та, что была упомянута в самом правительственном обращении: монополии, олигополии и картельные соглашения, сформировавшиеся за последние годы.



В стране практически нет реальной конкуренции ни в плане импорта, ни в плане продаж (на уровне сетевых супермаркетов).



Что сейчас пытается сделать правительство? Действительно ли оно обеспокоено проблемой роста цен? Уверен, что нет.



Компании, которые сейчас контролируют основные импортные и торговые точки, годами тесно связаны с «Грузинской мечтой», и во многих случаях искусственно завышенные цены являются результатом совместной работы картелей и «Мечты», а не просто косвенным следствием экономических процессов.



Что будет дальше?



Как мы уже видели на примере рынков нефтепродуктов и фармацевтической продукции, правительство снова будет заключать временные сделки с основными игроками рынка.



Мы увидим встречи с представителями бизнеса и внезапное «пробуждение» антимонопольного ведомства.



Возможно, выпишут несколько символических штрафов — выборочных и несистематических.



Это, безусловно, приведет к первому и самому быстрому результату — цены на отдельные товары действительно временно снизятся.



Однако, учитывая, что эти действия будут носить несистематический и все еще манипулятивный характер, через определенный период времени цены вернутся к прежнему уровню, «скидочные» товары исчезнут с полок, или, что еще хуже, их заменят низкокачественными и дешевыми товарами, как это произошло с дешевыми турецкими лекарствами.



Что можно сделать на практике:



- Обеспечить работу действительно независимого антимонопольного органа;

- Эффективно применять антимонопольное законодательство;

- Развивать демократические институты регулирования рынка и поддержки конкуренции;

- Усилить гражданский надзор;

- Обеспечить работу независимого суда, который защищал бы конкуренцию или потребителей, несправедливо притесняемых государством или крупными компаниями;

- Обеспечить независимость Нацбанка и ослабить доминирующую роль двух банков в банковском секторе;

- Провести фундаментальную реформу налоговой системы и перейти к европейской модели (снижение НДС, повышение налога на прибыль, усиление социального страхования и постепенное сокращение системы социальной помощи);

- Сократить долю теневой экономики и перейти к экономической модели, ориентированной на развитие.



Европейская интеграция в экономике подразумевает укрепление политических институтов, защищающих права потребителей и противодействующих картелям и существованию в стране мафиозных бизнес-структур.



Напомним, что создание независимого антимонопольного органа было обязательным условием Соглашения об ассоциации между Грузией и ЕС. Однако «Грузинская мечта» превратила его в фикцию, как и Антикоррупционное бюро, которое полностью упразднила.



В рамках антидемократической и антиевропейской политики «Грузинской мечты» приведенные выше системные реформы не будут и не могут быть реализованы.



Сколько бы «Грузинская мечта» не говорила о социальной справедливости, она по-прежнему остается элитарной организацией, одержимой «Феррари» и «Ламборгини»».



