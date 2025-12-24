|
|
|
За 9 месяц этого года рынок электронной коммерции Грузии увеличился на 35%
24.12.2025 22:38
Согласно отчёту TBC Capital, сектор торговли товарами и услугами через интернет продолжает расти по сравнению с прошлым годом и достиг 7,62 млрд лари.
Аналитики также отмечают развитие внутреннего e-commerce, которое в 2025 году достигло 3,1 млрд. В то время как в прошлом году показатели оценивались в 3 млрд и занимали 38% расходов на рынке.
Иностранные платформы, напротив, демонстрируют более скромные темпы роста, но всё ещё опережают местных продавцов по обороту — 4,5 млрд лари.
Динамика развития грузинского рынка электронной коммерции также отображается в увеличении количества доставленных посылок. В 2025 году половина от общего числа заказов приходилась именно на внутренние площадки — это на 13 процентных пунктов больше, чем в 2020 году.
Ещё одна любопытная деталь исследования, что средний чек в иностранных сервисах в три раз выше, чем во внутренних электронных транзакциях.
Соотношение товаров и услуг на рынке составляет 40/60. Чаще всего онлайн люди покупают электронику, а транспорт и путешествия занимают наибольшую долю в сегменте услуг.
Сектор всё ещё сохраняет большой потенциал к росту, так как только около 5% грузинских компаний используют электронную коммерцию.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна