За 9 месяц этого года рынок электронной коммерции Грузии увеличился на 35%

24.12.2025 22:38





Согласно отчёту TBC Capital, сектор торговли товарами и услугами через интернет продолжает расти по сравнению с прошлым годом и достиг 7,62 млрд лари.



Аналитики также отмечают развитие внутреннего e-commerce, которое в 2025 году достигло 3,1 млрд. В то время как в прошлом году показатели оценивались в 3 млрд и занимали 38% расходов на рынке.



Иностранные платформы, напротив, демонстрируют более скромные темпы роста, но всё ещё опережают местных продавцов по обороту — 4,5 млрд лари.



Динамика развития грузинского рынка электронной коммерции также отображается в увеличении количества доставленных посылок. В 2025 году половина от общего числа заказов приходилась именно на внутренние площадки — это на 13 процентных пунктов больше, чем в 2020 году.



Ещё одна любопытная деталь исследования, что средний чек в иностранных сервисах в три раз выше, чем во внутренних электронных транзакциях.



Соотношение товаров и услуг на рынке составляет 40/60. Чаще всего онлайн люди покупают электронику, а транспорт и путешествия занимают наибольшую долю в сегменте услуг.



Сектор всё ещё сохраняет большой потенциал к росту, так как только около 5% грузинских компаний используют электронную коммерцию.





