Ассоциация розничной торговли Грузии готова обсудить с премьер-министром ценообразование на продукты питания

24.12.2025 23:19





Ассоциация розничной торговли Грузии и ее члены выражают полную готовность подробно обсудить все цифры с премьер-министром в рамках прямого диалога. Это ответ отраслевой ассоциации на сегодняшнее заявление Ираклия Кобахидзе о том, как можно регулировать высокие цены на продукты питания в стране.



Напомним, что, по заявлению премьер-министра Грузинской Мечты, цены на продукты питания в Грузии значительно выше по сравнению с европейскими странами, что вызвано высокими наценками дистрибьюторских компаний и розничных сетей. Ираклий Кобахидзе объявил об активной работе с дистрибьюторскими компаниями и супермаркетами; Он поручил правоохранительным органам провести тщательное расследование по данному вопросу с целью устранения любых признаков уголовных правонарушений со стороны участников рынка. Он отметил, что при необходимости будут также использованы антимонопольные механизмы. Он также обратился к парламенту с просьбой создать парламентскую комиссию для использования соответствующих парламентских рычагов для оценки данного вопроса.



В заявлении, опубликованном Ассоциацией розничной торговли, говорится, что бизнес-ассоциация неоднократно заявляла о своей обеспокоенности ростом затрат, связанных с НДС, банковскими комиссиями и регулированием, которые отражаются на цене конечного продукта. Отраслевая ассоциация заявляет, что сбалансированное решение может быть достигнуто только путем структурированного диалога между частным и государственным секторами.



«Розничный сектор последовательно действует в соответствии с принципами прозрачности, открытости и подотчетности и на протяжении многих лет открыто и обоснованно заявляет о проблемах, с которыми сталкивается сектор FMCG.



Наша позиция неоднократно озвучивалась как в публичных заявлениях, так и в рамках профессиональных дискуссий и рабочих форматов.



Ассоциация полностью открыта для рабочих встреч и консультаций с государственными органами, с которыми мы поддерживаем партнерское и конструктивное сотрудничество. Сектор работает в условиях строгой финансовой дисциплины — финансовая отчетность является публичной, а компании обязаны проходить финансовый аудит, что обеспечивает точность и достоверность данных. Это также подтверждается аналитическими данными, основанными на глубоких и компетентных исследованиях последнего времени. В этом контексте Ассоциация и ее члены выражают полную готовность подробно обсудить все цифры, включая их происхождение, структуру и объективные факторы, влияющие на финансовые показатели, в рамках прямого диалога с премьер-министром.



Ассоциация неоднократно занимала позицию по таким важным вопросам, как налог на добавленную стоимость (НДС), банковские сборы, а также увеличение затрат в результате регулирования, которое напрямую влияет на конечного потребителя.



Мы считаем, что структурированный диалог между частным и государственным секторами является лучшим способом совместного понимания существующих проблем и достижения взаимного консенсуса. Именно благодаря такому сотрудничеству можно прийти к сбалансированным решениям, которые в равной степени учитывают как экономические реалии, так и социальную ответственность.



Ассоциация готова активно участвовать в этом процессе и, благодаря своему опыту и анализу данных, способствовать благополучию как потребителей, так и предприятий», — говорится в заявлении.





