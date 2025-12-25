|
Бюджет Грузии обновил рекорд по поступлениям от штрафов в 2025 году
25.12.2025 10:50
В январе-ноябре 2025 года доходы государственного бюджета Грузии от штрафов увеличились почти на 52 млн лари по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, обновив рекорд. Это следует из данных Минфина, которые приводит агентство BPN.
За 11 месяцев текущего года поступления от санкций, административных штрафов и пеней составили 410 млн лари против 357,8 млн лари за январь-ноябрь 2024 года. Более 342,2 млн лари из этой суммы – это штрафы за административные правонарушения. В прошлом году аналогичный показатель составлял 302,3 млн лари.
От штрафов за нарушения правил дорожного движения (включая административные) в бюджет поступило 245,3 млн лари против 203,6 млн лари за аналогичный период 2024 года. За весь прошлый год связанные с ПДД сборы по штрафам составили 218 млн лари.
Увеличение связано как с ростом числа нарушений, так и с повышением размеров штрафов.
