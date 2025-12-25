НБГ: Объем международных резервов превысил 5,8 млрд долларов

В соответствии с текущей ситуацией на валютном рынке Национальный банк Грузии продолжает пополнение международных резервов. В ноябре в результате интервенций, осуществлённых на платформе Bmatch, Национальный банк Грузии увеличил валютные резервы на 308,2 млн долларов, и по состоянию на ноябрь объём международных резервов страны превышает 5,8 млрд долларов.



Об этом говорится в информации Национального банка Грузии.



По их словам, международные валютные резервы являются важной гарантией макроэкономической стабильности страны.



«Соответственно, Национальный банк Грузии всегда сосредоточен на пополнении резервов, что подтверждается заявленной политикой банка. Когда рынок предоставляет такую возможность, Национальный банк увеличивает международные резервы страны», — говорится в информации Национального банка.



В то же время, по данным Национального банка Грузии, валютные интервенции, осуществлённые НБГ в 2025 году, выглядят следующим образом:



январь–февраль — чистые покупки через Bmatch не осуществлялись;



март — чистая закупка через Bmatch составила 101,7 млн долларов США;



апрель — чистая закупка через Bmatch составила 266,4 млн долларов США;



май — чистая закупка через Bmatch составила 245,4 млн долларов США;



июнь — чистая закупка через Bmatch составила 266,0 млн долларов США;



июль — чистая закупка через Bmatch составила 416,9 млн долларов США;



август — чистая закупка через Bmatch составила 199,6 млн долларов США;



сентябрь — чистая закупка через Bmatch составила 100,0 млн долларов США;



октябрь — чистая закупка через Bmatch составила 167,4 млн долларов США;



ноябрь — чистая закупка через Bmatch составила 308,2 млн долларов США.



Национальный банк Грузии опубликует обновлённые данные об операциях на валютном рынке 26 января 2025 года.





