Рост тарифов на электроэнергию затронет и коммерческий сектор
25.12.2025 16:42
Рост тарифов на электроэнергию затронет как бытовых потребителей, то есть население, так и коммерческий сектор – бизнес, заявил председатель Национальной комиссии по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии. В комментарии изданию BMG Давид Нармания пояснил, что подорожание электроэнергии ожидается по двум основным причинам: необходимость осуществления распределительными компаниями инвестиций в сектор и общее удорожание энергии на рынке.
«Потребительский тариф, как мы его называем, состоит из двух компонентов: это тариф на распределение электроэнергии и тариф на её поставку, то есть собственно стоимость энергии. Регулирующая комиссия устанавливает оба тарифа, а их сумма и представляет собой конечный потребительский тариф.
Установленный нами тариф будет распространяться на все категории потребителей. Это бытовой сектор, где у нас есть три категории: потребители от 0 до 101 киловатт, от 101 до 301 киловатт и те, кто потребляет более 301 киловатта в месяц. Аналогично, установленный нами тариф будет касаться и коммерческого, то есть небытового сектора, где у нас также существуют дифференцированные тарифы по уровням напряжения: низкое, среднее и высокое напряжение. Речь идёт как о малом, так и о среднем и крупном бизнесе, подключённом к уровням напряжения ниже 110 киловольт, вплоть до 0,4 киловольта.
Ожидание роста тарифа есть – не очень большого, но оно существует, исходя из того, что, с одной стороны, растёт тариф на распределение, поскольку в сеть вкладываются значительные инвестиции, а с другой – из года в год дорожает сама энергия, растёт потребление. Соответственно, всё это отражается на тарифе», — заявил Давид Нармания.
