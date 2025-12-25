Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Пашинян: Армения готова и без России восстановить железные дороги до границы с Турцией и Азербайджаном


25.12.2025   22:09


Участки железных дорог до границы Турции и Азербайджана находятся в концессионном управлении у российской стороны, и я выразил готовность Армении вернуть их обратно в собственность страны и восстановить на средства госбюджета, если окажется, что у России есть проблемы, или она видит проблему по части своевременного восстановления этих участков. Об этом в беседе с журналистами 25 декабря заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Он пояснил, что Армения готова пойти на такой шаг, если возникнут препятствия. Премьер-министр подчеркнул, что на первом этапе Армения считает важным начало восстановительных работ на железной дороге в Тавуше, включая железнодорожную станцию в Иджеване. Глава кабмина назвал важным также восстановление железной дороги на участке Ахурик на границе Армении и Турции, а также железной дороги от Ерасха до границы с Нахичеваном.

Пашинян выразил надежду, что российские коллеги по возможности быстро реализуют эту работу, повторив, что с президентом России Путиным обсудил положительные изменения в регионе, а также возможности, которые они создают для развития отношений между Арменией и Россией, а также для ЕАЭС.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна