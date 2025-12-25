Пашинян: Армения готова и без России восстановить железные дороги до границы с Турцией и Азербайджаном

Участки железных дорог до границы Турции и Азербайджана находятся в концессионном управлении у российской стороны, и я выразил готовность Армении вернуть их обратно в собственность страны и восстановить на средства госбюджета, если окажется, что у России есть проблемы, или она видит проблему по части своевременного восстановления этих участков. Об этом в беседе с журналистами 25 декабря заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.



Он пояснил, что Армения готова пойти на такой шаг, если возникнут препятствия. Премьер-министр подчеркнул, что на первом этапе Армения считает важным начало восстановительных работ на железной дороге в Тавуше, включая железнодорожную станцию в Иджеване. Глава кабмина назвал важным также восстановление железной дороги на участке Ахурик на границе Армении и Турции, а также железной дороги от Ерасха до границы с Нахичеваном.



Пашинян выразил надежду, что российские коллеги по возможности быстро реализуют эту работу, повторив, что с президентом России Путиным обсудил положительные изменения в регионе, а также возможности, которые они создают для развития отношений между Арменией и Россией, а также для ЕАЭС.





