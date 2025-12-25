Сенаторы США от обеих партий осудили рождественские атаки России на Украину

25.12.2025 23:18





Группа американских сенаторов от Республиканской и Демократической партии 25 декабря обнародовала заявление, в котором осудила российские удары по Украине во время Рождества.



Текст заявления публикует пресс-служба Комитета Сената по международным отношениям, сообщает "Европейская правда".



Заявление подписали сенаторы Джин Шахин, Том Тиллис, Джеки Розен, Джон Баррассо, Крис Куонс, Ангус Кинг, Джерри Моран, Джеф Меркли и Крис Ван Холлен.



"Мы осуждаем жестокие атаки России на Херсон, Чернигов, Харьков, Одессу, Сумы, Донецк и Кривой Рог, направленные против невинных украинцев, которые собрались, чтобы отметить рождение Князя Мира вместе со своими близкими и в молитве", – говорится в заявлении.



Сенаторы отмечают, что украинский президент Владимир Зеленский согласился на рождественское перемирие, тогда как российский правитель Владимир Путин отказался и "приказывает солдатам продолжать совершать жестокие преступления агрессии в один из самых святых дней христианства".



"Даже для стран, находящихся в состоянии войны, существует давняя традиция рождественского перемирия, в частности во время Первой мировой войны. Сегодняшнее решение Путина начать атаки, а не прекратить огонь, является для нас всех суровым напоминанием: Путин – безжалостный убийца, который не заинтересован в мире и которому нельзя доверять", – подчеркивается в заявлении.



Сенаторы выразили солидарность с жителями Киева, Одессы, Харькова, Херсона и Донецка, которые отмечают Рождество "в самых сложных обстоятельствах".



"Вера украинцев является более сильной силой, чем зло, которое сегодня выпустил на волю Кремль", – резюмируется в заявлении.



Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига призвал международное сообщество усилить давление на Россию на фоне очередной массированной атаки на украинские города в рождественскую ночь.



Он напомнил, что в рождественскую ночь в результате российских ударов в Одессе один человек погиб, двое получили ранения. Один гражданский погиб в Харьковской области, другой – в Черниговской. Ранения получили люди в Запорожской и Сумской областях.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





