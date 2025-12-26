Депозиты в банковском секторе Грузии выросли до 65,71 млрд лари - НБГ

26.12.2025 12:30





По данным НБГ, объем депозитов, размещенных в банковском секторе (без учета межбанковских депозитов), на конец ноября 2025 года составил 65,71 млрд лари, что на 131,50 млн лари больше, что на 0,20% больше, чем на конец предыдущего месяца (на 0,44% больше без учета курсовых колебаний). Годовой рост депозитов без учета курсовых колебаний составил 13,88%.



Текущие тенденции в области депозитов показывают, что в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем срочные депозиты увеличились на 224, на 67 млн лари, или на 0,72% (без учета влияния обменных курсов они выросли на 0,91%), В то же время, депозиты до востребования сократились на 93,17 млн лари, или 0,27% (рост на 0,00% без учета влияния колебаний обменного курса).



Коэффициент ларизации депозитов на конец ноября 2025 года составил 52,09%. По сравнению с концом предыдущего месяца коэффициент ларизации депозитов увеличился на 0,87 процентного пункта (без учета влияния обменных курсов он увеличился на 0,75 процентного пункта).



В ноябре среднегодовая взвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам составила 6,82%. По срочным депозитам в национальной валюте она составила 8,98%, а для депозитов в иностранной валюте — 2,43%.



Из депозитов в иностранной валюте 78,68% пришлось на доллар США, а 19,85% — на евро.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





