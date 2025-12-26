В Армении назвали «неконкурентоспособным» предложенный Грузией тариф на транзит

26.12.2025 13:02





Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что первоначальный тариф на транзит грузов из Азербайджана в Армению по железным дорогам Грузии является «относительно высоким и неконкурентоспособным», однако переговоры по этому вопросу продолжаются.



«С одной стороны — грузинская железнодорожная компания, с другой — компании, импортирующие зерно или бензин. Разумеется, им необходимо вести переговоры и найти наилучший вариант», — сказал он армянской службе Радио Свобода.



Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя ситуацию с транзитными тарифами на грузинских железных дорогах, отметил, что в случае отсутствия решения бизнес-структурам будет логично искать альтернативные маршруты для обеспечения поставок.



Папоян, в свою очередь, добавил, что, по его мнению, сейчас «очень подходящее время для открытия сухопутной границы между Арменией и Азербайджаном».



«Грузы, доставленные в Армению по железной дороге, могут в мультимодальном режиме перегружаться на фуры на пограничном пункте и далее перевозиться через сухопутную границу между Арменией и Азербайджаном. Я считаю, что ни в Армении, ни в Азербайджане для этого нет никаких препятствий. По моему мнению, бизнес также к этому готов», — подчеркнул министр.



Азербайджанские СМИ сообщали, что Грузия запросила необоснованно высокий тариф за транзит топлива из Азербайджана в Армению. Позже в Тбилиси объявили, что первая партия нефтепродуктов будет доставлена грузинской стороной бесплатно. В середине декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) поставила в Армению 1220 тонн автомобильного топлива АИ-95. Азербайджанское издание Minval Politika утверждает, что Баку обсуждает возможность восстановления железнодорожной ветки до границы с Арменией «в ответ на тарифный демарш Тбилиси».



25 декабря Никол Пашинян на пресс-конференции выразил надежду на начало экспорта армянских товаров в Азербайджан.



«Сейчас произошёл импорт из Азербайджана в Армению, надеюсь, будет и экспорт из Армении в Азербайджан. Политических переговоров для этого не требуется — главное, что политических ограничений нет. Дальше уже бизнесмены должны договариваться между собой, и если выяснится, что для этого необходимо участие правительства, мы это сделаем», — заявил премьер-министр.





8 августа на совместной с президентом США Дональдом Трампом церемонии в Белом доме Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали договор о транспортном коридоре между Азербайджаном и входящей в его состав Нахичеванской автономной республикой, который пройдет по территории Армении. Также был опубликован текст парафированного мирного договора между Азербайджаном и Арменией. В нём Армения и Азербайджан отказываются от территориальных претензий друг к другу, а также применения силы в отношении друг друга. Мирный договор пока не подписан.





