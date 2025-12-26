Турнава провела онлайн-встречу с президентом Китайской международной платежной системы

Президент Национального банка Грузии Натия Турнава в онлайн-формате провела встречу с президентом Китайской международной платёжной системы (CIPS) Фу Хуаном.



По информации НБГ, в ходе встречи стороны обсудили текущее и будущее сотрудничество, а также подвели итоги прогресса взаимодействия финансового сектора Грузии и Национального банка с CIPS в течение текущего года.



«Было отмечено, что 2025 год оказался весьма плодотворным и продуктивным как с точки зрения сотрудничества с коммерческими банками, так и с Национальным банком. Кроме того, представители CIPS провели ряд рабочих встреч и воркшопов для представителей финансового сектора Грузии.



Во время встречи также был сделан акцент на активном сотрудничестве грузинских банков с CIPS в сфере платежей. Примечательно, что несколько грузинских коммерческих банков подали заявки на прямое членство в CIPS, и на данном этапе их рассмотрение продолжается.



В свою очередь, президент CIPS выразил готовность продолжить сотрудничество и в следующем году — как с Национальным банком в направлении сближения платёжных систем, так и с грузинскими коммерческими банками по различным направлениям», – говорится в сообщении.



По информации Национального банка, в этом году впервые началось рассмотрение заявок ряда грузинских коммерческих банков на прямое членство в CIPS.



«Следует отметить, что часть грузинских банков уже участвует в платёжной системе CIPS в качестве непрямых участников через корреспондентские китайские банки. Впервые в этом году началось рассмотрение заявок некоторых грузинских коммерческих банков на прямое членство, что сделает сотрудничество более эффективным и исключит избыточные посреднические звенья при проведении транзакций в юанях.



Также ведётся работа над тем, чтобы и другие грузинские коммерческие банки могли воспользоваться этой возможностью. Интеграция в CIPS будет способствовать диверсификации трансграничных платёжных систем, используемых грузинскими финансовыми институтами, и поддержит растущую тенденцию торговли и туризма между Китаем и Грузией», – отмечается в информации НБГ.





