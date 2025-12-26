Общий кредитный портфель грузинских банков на ноябрь 2025 года достиг 69 млрд лари

Общий кредитный портфель грузинских банков на ноябрь 2025 года достиг 69 млрд лари, что на 14% больше, чем годом ранее. Из этой суммы 26,5 млрд лари приходится на частных лиц, 24,8 млрд лари — корпоративным сектором, 10,6 млрд лари — сектором малого и среднего бизнеса и 9 млрд лари — микропредприятиями.



Что касается самих секторов, то, согласно статистике Национального банка, на первом месте по объему кредитования бизнеса находится сектор девелопмента недвижимости с кредитным портфелем в 4,3 млрд лари, годовой рост кредитов в этом секторе составляет 14%. Второе место занимает сектор услуг с 4,2 млрд лари (рост 20%), Третье место занимает управление недвижимостью с 3,8 млрд лари, где кредитование увеличилось на 18% в годовом исчислении.



Однако рост кредитования гостиничного и туристического сектора значительно ниже — 3%, в то время как кредитование энергетического сектора увеличилось на 14%, а кредитование сельского хозяйства выросло на 8% в годовом исчислении.





