Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Общий кредитный портфель грузинских банков на ноябрь 2025 года достиг 69 млрд лари


26.12.2025   22:34


Общий кредитный портфель грузинских банков на ноябрь 2025 года достиг 69 млрд лари, что на 14% больше, чем годом ранее. Из этой суммы 26,5 млрд лари приходится на частных лиц, 24,8 млрд лари — корпоративным сектором, 10,6 млрд лари — сектором малого и среднего бизнеса и 9 млрд лари — микропредприятиями.

Что касается самих секторов, то, согласно статистике Национального банка, на первом месте по объему кредитования бизнеса находится сектор девелопмента недвижимости с кредитным портфелем в 4,3 млрд лари, годовой рост кредитов в этом секторе составляет 14%. Второе место занимает сектор услуг с 4,2 млрд лари (рост 20%), Третье место занимает управление недвижимостью с 3,8 млрд лари, где кредитование увеличилось на 18% в годовом исчислении.

Однако рост кредитования гостиничного и туристического сектора значительно ниже — 3%, в то время как кредитование энергетического сектора увеличилось на 14%, а кредитование сельского хозяйства выросло на 8% в годовом исчислении.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна