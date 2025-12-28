Глава МИД Азербайджана: Согласована цена транзита грузов из Азербайджана в Армению через Грузию

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что на Южном Кавказе сформирована совершенно новая геополитическая и экономическая среда и в 2026 году ожидается продолжение этих процессов, отметив, что еще несколько лет назад возможность транспортных связей через территорию Грузии в Армению была немыслима.



По словам Байрамова, благодаря вмешательству властей Грузии согласована цена транзита грузов из Азербайджана в Армению, что означает дружественные отношения между Азербайджаном и Грузией — первоначально установленный Грузией тариф был слишком высок.



«Это вызвало вопросы в Азербайджане, поскольку не соответствовало существующей практике. В короткие сроки грузинское руководство вмешалось в дело, и вопрос был решен. Компании договорились о тарифе, полностью соответствующем рыночным условиям.



Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить грузинское руководство. Это свидетельствует о том, что азербайджано-грузинские отношения дружественные. Я думаю, что этот вопрос решен, и эта дорога будет использована снова«, — заявил министр.



Министр добавил, что в 2026 году приоритеты внешней политики Азербайджана на основе политических инициатив президента страны Ильхама Алиева будут последовательно продолжаться в двустороннем и многостороннем форматах.



Добавим, глава Минэкономики Армении Геворг Папоян заявил, что Ереван получил «конкурентную цену» от Грузинской железной дороги, а значит, возможен не только импорт товаров из Азербайджана, но и экспорт из Армении.



Отметим, 18 декабря Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) отправила в Армению 22 цистерны с 1 220 тоннами бензина марки АИ‑95. Груз прибыл в пункт назначения на следующий день.



До этого азербайджанские СМИ сообщили, что Грузия потребовала «неоправданно высокий» тариф на транзит топлива.



Согласно сообщениям проправительственных азербайджанских СМИ, Грузия потребовала «тариф в размере 92 долларов» за тонну нефтепродуктов для транспортировки из Азербайджана в Армению.



Тбилиси заявил, что государство осуществит «разовый импорт» топлива из Азербайджана в Армению «совершенно бесплатно».



Азербайджанское проправительственное издание Minval Politika утверждает, что Баку рассматривает возможность восстановления железной дороги до границы с Арменией «в ответ на тарифный демарш Тбилиси».





