Армения может начать экспортировать в Азербайджан через Грузию - министр

Министр экономики Армении Геворг Папоян заявил, что Ереван получил «конкурентную цену» от Грузинской железной дороги, а значит, возможен не только импорт товаров из Азербайджана, но и экспорт из Армении.



«Все возможно, ждите. По положению на данный момент мы получили довольно конкурентную цену от Грузинской железной дороги, поэтому возможностей много. Как обычно бывало на практике, они объявили <стоимость перевозки>, мы утвердили. Грузинская и азербайджанская стороны, считаю, объявят об очередной успешной сделке», — заявил он.



Среди экспортных товаров Папоян назвал: алюминий, алюминиевая фольга, молибден, животные, фрукты, овощи, некоторые напитки, текстильная продукция.



«Есть исследование, работа, которая показывает, что эти товары мы экспортируем, а Азербайджан импортирует. Сейчас ведутся переговоры», — заявил Папоян.



Отметим, железнодорожные перевозки товаров в Армению через Азербайджан стали возможны благодаря соглашениям, достигнутым между этими двумя странами в Вашингтоне 8 августа, а также меморандумам о взаимопонимании, подписанным между правительствами США и Армении.



Этот маршрут задействован впервые с начала 90-х годов после того, как 21 октября 2025 года президент Азербайджана заявил о снятии всех ограничений на транзит грузов в Армению через свою территорию.



Первыми двумя партиями товаров, доехавшими до Армении по железной дороге через Грузию и Азербайджан, стали поезд с российским зерном (15 вагонов, прибыл 5 ноября) и поезд с казахстанской пшеницей (около 1000 тонн, доехал 7 ноября).



19 декабря до Армении доехал поезд с 1218 тоннами бензина из Азербайджана, в соответствии с договоренностями, достигнутыми между армянским и азербайджанским вице-премьерами на встрече 28 ноября 2026 года в Габале.





