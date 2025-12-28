Правительство Грузии приватизирует государственные активы Energo‑Pro Georgia

Правительство Грузии постановило передать в собственность акционерного общества Energo‑Pro Georgia государственное имущество компании, находящееся в собственности государства, сообщает агентство bm.ge.



Приватизируемый пакет включает широкий перечень активов: участки несельскохозяйственных земель в регионе Кахети, линии электропередач, трансформаторы и другие элементы инфраструктуры. Общая стоимость передачи составила 7 711 671 лари (более $2,8 млн).



По условиям постановления, оплата должна быть произведена в течение одного месяца после подписания соответствующего договора. Кроме того, Energo‑Pro Georgia обязана выплатить компенсацию в размере 217,8 лари Агентству по минеральным ресурсам.



Приватизация происходит на фоне ожидаемого повышения тарифов на электроэнергию. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявлял, что власти «постараются максимально сохранить» существующие цены «за счет смягчения, изменения конкретных практик».



