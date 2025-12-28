|
Импорт зерна в Грузию достиг 11-летнего максимума
28.12.2025 19:48
По данным Национального бюро статистики, в январе-ноябре 2025 года страна закупила зерна на $142,5 млн, что является рекордным показателем с 2014 года, когда импорт составил $150,2 млн.
Топ-5 стран-поставщиков зерна в Грузию с января по ноябрь 2025 года:
Россия — $102,6 млн
Казахстан — $23,8 млн
Индия — $6,7 млн
Турция — $3,4 млн
Пакистан — $1,9 млн
В отчётном периоде 2025 года наибольшая доля в импорте зерне приходилась на пшеницу и меслин (смесь злаковых культур, чаще всего пшеницы и ржи), за которыми следовали кукуруза и рис.
Стоимость импортированного зерна по культурам:
▪️ Пшеница и меслин — $115 млн
▪️ Кукуруза — $11,9 млн
▪️ Рис — $11,2 млн
▪️ Гречиха и просо — $3,46 млн
▪️ Ячмень — $607,7 тыс
▪️ Овёс — $281,3 тыс
▪️ Сорго зерновое — $3,9 тыс
▪️ Рожь — $1,2 тыс
