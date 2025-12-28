Импорт зерна в Грузию достиг 11-летнего максимума

По данным Национального бюро статистики, в январе-ноябре 2025 года страна закупила зерна на $142,5 млн, что является рекордным показателем с 2014 года, когда импорт составил $150,2 млн.



Топ-5 стран-поставщиков зерна в Грузию с января по ноябрь 2025 года:



Россия — $102,6 млн

Казахстан — $23,8 млн

Индия — $6,7 млн

Турция — $3,4 млн

Пакистан — $1,9 млн



В отчётном периоде 2025 года наибольшая доля в импорте зерне приходилась на пшеницу и меслин (смесь злаковых культур, чаще всего пшеницы и ржи), за которыми следовали кукуруза и рис.



Стоимость импортированного зерна по культурам:



▪️ Пшеница и меслин — $115 млн

▪️ Кукуруза — $11,9 млн

▪️ Рис — $11,2 млн

▪️ Гречиха и просо — $3,46 млн

▪️ Ячмень — $607,7 тыс

▪️ Овёс — $281,3 тыс

▪️ Сорго зерновое — $3,9 тыс

▪️ Рожь — $1,2 тыс





