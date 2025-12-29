Тарифы на электроэнергию будут сохранены и в течение следующих 3 месяцев

Обсуждение вопроса тарифов на электроэнергию отложено на 3 месяца.



Как заявил в беседе с журналистами председатель Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и водоснабжения Давид Нармания, с просьбой о переносе процесса на 3 месяца выступили распределительные компании.



«В течение последних дней комиссия интенсивно работала над тарифными вопросами, уточнением отдельных тем. Помимо этого, у нас были консультации с премьер-министром. Распределительные компании прислали нам просьбу отсрочить этот процесс на 3 месяца, в связи с тем, что еще не уточнены балансы электроэнергии, какой будет ожидаемая генерация в следующем году. Исходя из этого, комиссия сегодня обсудит это, и я думаю, что будут установлены временные тарифы, что означает, что в течение следующих 3 месяцев будут сохранены ныне действующие тарифы в энергетическом секторе.



Что касается природного газа, рост тарифов на него и так не ожидался. Я делал заявление на этот счет, о том, что в этой части осуществляются лишь небольшие корректировки. Так что, мы ожидаем, что роста потребительских тарифов ни электроэнергетике, ни на природный газ не будет, и будут сохранены нынешние тарифы», - заявил Нармания.



Напомним, что на сегодняшний день тариф для тбилисских абонентов, ежемесячно расходующих от 0 до 101 кВт, составляет 15,041 тетри.





