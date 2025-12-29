Строительство участка автобана через перевал Рикоти завершено

29.12.2025 22:36





Строительство магистральной дороги на Рикотском перевале завершено, и с полудня 30 декабря движение будет полностью открыто по новому 52-километровому четырёхполосному скоростному участку дороги Рикоти.



По информации правительства Грузии, Рикотская магистраль имеет протяжённость 52 километра и включает 51 тоннель и 97 мостов. Самый длинный тоннель имеет длину 1 километр 800 метров, а самый длинный мост — 1 километр 362 метра.



«Новая магистраль полностью оснащена современной системой освещения и соответствует международным стандартам дорожной безопасности», — говорится в сообщении правительства Грузии.



По информации Министерства инфраструктуры Грузии, ввод дороги в эксплуатацию сокращает протяжённость маршрута на 8 километров и вдвое уменьшает время в пути.



«В результате завершения строительства новой дороги на Рикоти с 30 декабря автотранспорт сможет пользоваться непрерывной четырёхполосной скоростной магистралью от Тбилиси до Самтредия, что значительно улучшает внутреннее и транзитное движение в стране.



Строительство четырёхполосной магистрали на Рикотском перевале началось в 2019 году и велось на четырёх участках. Движение открывалось поэтапно — первый 2-километровый участок дороги был введён в эксплуатацию в 2020 году. Новая магистраль Рикоти проходит в обход всех населённых пунктов, в том числе города Зестафони, что снижает транспортный поток в населённых пунктах и повышает безопасность движения.



В рамках проекта вблизи села Шрошa по обеим сторонам новой дороги на специальных площадках были обустроены торговые пространства для местных предпринимателей, что способствует развитию местной экономики.



Рикотская магистраль является важным участком международного автомобильного коридора Восток–Запад (E60) и одним из ключевых инфраструктурных проектов транспортной сети Грузии. Проект реализован при софинансировании Азиатского банка развития (ADB), Европейского инвестиционного банка (EIB), Всемирного банка (WB) и государственного бюджета Грузии.



«Общая стоимость проектных и строительных работ составляет около 2,6 миллиарда лари», — говорится в сообщении Министерства инфраструктуры.





