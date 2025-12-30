В Грузии выпили 31 миллион литров вина в 2024 году - TBC Capital

Согласно исследованию TBC Capital, потребление вина внутри страны значительно сократилось за последнее десятилетие.



Как отмечается в обзоре винодельческого сектора Грузии, в 2016 году в Грузии было потреблено почти 79 миллионов литров вина, а в 2024 году эта цифра снизилась до 31 миллиона литров.



«Эта тенденция указывает на более избирательное потребление, чем на снижение интереса к вину. Учитывая сокращение домашнего производства, потенциальное потребление бутилированного вина оценивается примерно в 42 миллиона бутылок», — говорится в исследовании.



«Для лучшего понимания местного винного рынка в рамках исследования были опрошены 16 винодельческих компаний, на долю которых приходится около половины общего оборота рынка. На основе их данных, продажи вина на внутреннем рынке в 2024 году составили около 7,3 миллиона бутылок. Продажи по-прежнему в значительной степени ориентированы на цену: 98-99% объемов приходится на ценовую категорию до 30 GEL. В структуре потребления доминируют красные и белые вина, в то время как розовое по-прежнему играет второстепенную роль», — отмечается в обзоре TBC Capital.



Кроме того, согласно исследованию, в Грузии по-прежнему отдается приоритет сухим и полусладким винам, в то время как доля потребляемых сладких вин остается неизменно очень небольшой.





