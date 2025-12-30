Квривишвили: Прощение накопленных в секторе энергетики штрафов не будет безусловным

30.12.2025 19:18





Списание накопленных штрафов перед государством в секторе энергетики - историческое и очень важное для отрасли решение - коммуникация и обратная связь с частным сектором помогают нам в процессе работы быть максимально эффективными при принятии решений, в плане содействия осуществлению инвестиций, - заявила министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили.



По данным Министерства экономики, министр детально обсудила в ходе встречи с представителями отрасли решение правительства о списании накопившихся штрафов в энергетическом секторе. Во встрече приняли участие представители государства и энергетического сектора.



По их сообщению, министр экономики ознакомила с направленными на развитие сектора текущими процессами, видением правительства и новыми инициативами. Особый акцент Мариам Квривишвили сделала на решении о списании штрафов для инвесторов – общий объем штрафов, накопленных перед государством, составляет 1 миллиард лари.



По информации министра, штрафы были наложены на основании нескольких факторов, в основном, из-за опозданий по срокам, а также невыполнения компаниями обязательств по меморандуму.



Министр подчеркнула, что прощение штрафов будет осуществляться при соблюдении предварительных условий и оговорок, первым и самым главным является определение новых сроков в соответствии с характером проектов - солнечный, ветровой или гидропроект, а также исходя из статуса проекта - находится ли он на этапе исследований или строительства. По словам Мариам Квривишвили, для большей ясности в этом процессе для государства и частного сектора необходимо, чтобы все участники процесса четко понимали, какие проекты в какие сроки будут реализованы.



Кроме того, по информации министра, у частного сектора будет свобода, чтобы инвестор, исходя из стадии и содержания проекта определял новые, разумные сроки реализации проекта.



«На этом основании Министерство экономики осуществит изменение действующего меморандума, будут определены новые разумные сроки и будет оформлен новый меморандум, где при необходимости может быть скорректирован также инвестиционный объем. Однако прощение штрафов не будет безусловным, мониторинг новых сроков реализации проектов со стороны Министерства экономики и соответствующих ведомств будет осуществляться активно. Это означает, что если между государством и инвестором состоится соглашение и будут определены новые сроки, но они будут нарушены по необъективным причинам, прощенный штраф будет полностью восстановлен, а также будет начислена пеня, связанная с просрочкой», - заявила Мариам Квривишвили.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





