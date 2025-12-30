Индия сократила закупки российской нефти в декабре до минимума с 2022 года

30.12.2025 20:28





Объем поставок российской нефти в Индию в декабре 2025 года составит около 1,1 млн баррелей в сутки, что станет самым низким показателем с ноября 2022-го, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Kpler. В ноябре Индия покупала у РФ 1,77 млн баррелей сырья в день.



Согласно подсчетам, на второй неделе декабря на фоне усиления американских санкций против российской нефтяной отрасли закупки нефти из РФ в Индию просели до 712 000 баррелей в сутки, но затем выросли. По данным Kpler, в этом месяце снизились поставки сырья из России на нефтяной терминал HPCL-Mittal Energy в Мундре, а компания Mangalore Refinery and Petrochemicals впервые с сентября 2022 года вообще не закупала российские баррели. Ранее индийские чиновники говорили Bloomberg, что, по их оценкам, декабрьский импорт может упасть до 800 000 баррелей в сутки.



В июле поставки нефти из РФ в Индию упали до 1,59 млн баррелей в сутки после того, как президент Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на весь индийский импорт за покупку сырья у Москвы. Однако затем объемы постепенно выросли, так как некоторые нефтеперерабатывающие заводы, включая государственные Indian Oil и Bharat Petroleum, вернулись к закупке нефти из РФ по сниженным ценам.



В октябре Reliance Industries, крупнейшая нефтеперерабатывающая компания Индия, вслед за новыми санкциями США против «Лукойла» и «Роснефти» приостановила закупки российского сырья. Однако на прошлой неделе переработчик возобновил закупки у поставщиков, не включенных в черный список Вашингтона.



Закупки российской нефти Индией, однако, могут увеличиться после Нового года. Компания Nayara Energy, контролируемая «Роснефтью», планирует отложить плановое техническое обслуживание на своем заводе в Вадинаре, запланированное изначально на начало года. Это потенциально может способствовать увеличению поставок нефти из РФ, отмечает Bloomberg.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





