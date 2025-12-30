В третьем квартале 2025 года платежный баланс Грузии был положительным - НБГ

30.12.2025 21:30





Национальный банк Грузии опубликовал статистику платежного баланса за третий квартал 2025 года, согласно которой платежный баланс составил плюс 338,7 миллионов долларов США, а профицит текущего счета составил 3,3% ВВП квартала. Одним из основных факторов профицита стал туристический сектор в третьем квартале.



«В третьем квартале 2025 года текущий счет стал профицитным и составил 338,8 млн долларов США (917,3 млн лари). Профицит был впервые зафиксирован в третьем квартале 2018 года (12,4 млн долларов США) и во второй раз — в третьем квартале 2022 года (338,7 млн долларов США). Профицит текущего счета обусловлен отрицательным вкладом счетов товаров и доходов и положительным вкладом счетов услуг и текущих трансфертов. В третьем квартале 2025 года профицит текущего счета составил 3,3% валового внутреннего продукта (ВВП).



Наибольшую долю в текущем счете по-прежнему занимала торговля товарами, отрицательное сальдо которой увеличилось на 10,7% по сравнению с предыдущим годом и составило 1,7 млрд долларов США (4,5 млрд лари). В то же время экспорт товаров сократился на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт вырос на 3,8%.



Доходы от экспорта услуг продолжают расти, увеличившись в третьем квартале 2025 года на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Из них экспорт туристических услуг в третьем квартале 2025 года составил 1,7 млрд долларов США (4,5 млрд лари), что на 6,6% выше показателя предыдущего года. Важно отметить, что доходы от экспорта компьютерных и информационных услуг также растут: в третьем квартале 2025 года они составили 301,6 млн долларов США, или 2,9% ВВП. Доходы от экспорта транспортных услуг также остаются высокими и в третьем квартале 2025 года составили 498,4 млн долларов США, или 4,8% ВВП.



В третьем квартале 2025 года счет чистого дохода составил -531,7 млн долларов США (-1,4 млрд лари). Положительный чистый факторный доход увеличился на 20,7%, а отрицательный чистый инвестиционный доход уменьшился на 18,8%.



Традиционно положительной составляющей текущего счета являются текущие переводы, кредит по которым вырос на 9,5% в годовом исчислении до 927,8 млн долларов США (2,5 млрд лари) в третьем квартале 2025 года, что соответствует чистым прямым иностранным инвестициям, которые в третьем квартале составили 430,0 млн долларов США (1,2 млрд лари). В этом периоде чистые переводы из частного сектора увеличились на 10,1% до 873,8 млн долларов США (2,4 млрд лари).



Чистые прямые иностранные инвестиции, которые в третьем квартале составили 430,0 млн долларов США (1,2 млрд лари), представляют 4,2% квартального ВВП», - говорится в информации опубликованной Национальным банком.





