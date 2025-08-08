В Сочи и Адлере из-за налета дронов эвакуировали пляжи и торговые центры

В связи с масштабной атакой украинских дронов на Сочи днем 8 августа власти попросили отдыхающих покинуть городские пляжи. Об этом в 14:20 (время совпадает с московским) уведомил оперштаб Краснодарского края. «Людям доводят информацию о необходимости пройти в укрытия. Сотрудники отелей и санаториев также сопровождают отдыхающих в укрытия», — написали в телеграм-канале мэра Сочи.



Мэр Сочи Андрей Прошунин не привел подробностей о последствиях налета БПЛА, отметив только, что в городе «работает система ПВО» и экстренные службы приведены в состояние готовности. «Если вы живете рядом с береговой линией — ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления», — написал он. По данным Shot, ВСУ направили на Кубань дроны «Лютый», после чего власти закрыли в Сочи все пляжи. Выстрелы систем ПВО слышны также в Анапе, Славянске-на-Кубани и Адлере. В последнем из-за угрозы атаки БПЛА эвакуировали посетителей и сотрудников ТРЦ «Мандарин», сообщает канал.



Росавиация еще в 13:08 объявила о закрытии сочинского аэропорта на прием и отправление рейсов. До этого также закрывали аэропорт в Геленджике, возобновивший работу в прошлой месяце после трехлетнего перерыва.



Baza пишет, что в аэропорту Сочи из-за плана «Ковер» перенесены 55 рейсов. Многие самолеты, в том числе летевшие из Дубая, Новосибирска, Москвы и Самары, кружат в окрестностях города в ожидании разрешения на посадку.



Помимо этого, на фоне налета украинских дронов был закрыт контрольно-пропускной пункт «Псоу» на российско-абхазской границе, сообщили в Службе госбезопасности Абхазии. Запрет введен как на пешеходном, так и на транспортном переходе. Также «Росгранстрой» объявил о временной приостановке движения через автомобильный пункт пропуска Адлер на границе с Абхазией.



UPD: аэропорт Сочи открыли в 15:30. «В период действия ограничений на запасные аэродромы «ушли» 17 самолетов, выполнявших рейсы в Сочи», — сообщили в Росавиации.





