Служба доходов предотвратила ввоз более 750 граммов незадекларированных золотых изделий

На таможенных пунктах «Сарпи» и «Аэропорт Кутаиси» Службы доходов Министерства финансов Грузии были зафиксированы три случая нарушения законодательства. Об этом сообщает Служба доходов.



По информации ведомства, таможенные офицеры на основании подозрений провели детальный досмотр как физических лиц — иностранных граждан, так и их багажа, в результате чего были обнаружены незадекларированные ювелирные изделия из золота (общим весом 755,66 грамма).



«Общая таможенная стоимость незадекларированного товара составила 189 754,19 лари.



Материалы дела одного из нарушителей были переданы в Следственную службу Министерства финансов Грузии для дальнейшего реагирования, а два других нарушителя были оштрафованы в общей сложности на 145 074,58 лари в соответствии с частью I статьи 168 Таможенного кодекса», — говорится в сообщении Службы доходов.





