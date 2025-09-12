Генсек НАТО объявил о начале операции альянса Eastern Sentry на восточном фланге

НАТО начинает операцию Eastern Sentry ("Восточный страж"), заявил на пресс-конференции в пятницу генеральный секретарь альянса Марк Рютте.



"Сегодня верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич объявляет, что НАТО начинает операцию Eastern Sentry для усиления нашего присутствия и безопасности на восточном фланге", - заявил Рютте.



"Эта операция начнется в ближайшие дни и будет включать в себя участие многочисленных сил и средств. Планируемые военные возможности будут направлены на устранение конкретных угроз, связанных с использованием беспилотников", - добавил генсек НАТО.



Он отметил, что "нарушения на нашем восточном фланге становятся все более частыми: беспилотники нарушают воздушное пространство Румынии, Эстонии, Латвии и Литвы", а недавние события в Польше продемонстрировали "самый высокий уровень нарушений воздушного пространства НАТО, который мы когда-либо наблюдали".



"Наша цель - защитить всех союзников по НАТО от любых угроз. Защита восточного фланга имеет первостепенное значение. Именно поэтому наши сухопутные войска развернуты в восьми странах. Все союзники поддерживают эти контингенты, и мы планируем расширять наше присутствие по мере необходимости. Это включает в себя противовоздушную оборону, авиационные и наземные системы. Это также требует совместных усилий союзников в Европе и Северной Америке, которые ежедневно работают вместе, чтобы обеспечить защиту каждой пяди союзнической территории", - заявил Рютте.





