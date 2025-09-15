|
Известный израильский мошенник задержан в Батуми
15.09.2025 12:56
Саймон Леваев, герой документального сериала Netflix «Tinder Swindler» и известный мошенник, был задержан правоохранительными органами в аэропорту Батуми, сообщает Jerusalem Post.
По данным издания, причина задержания Леваева до сих пор неизвестна, в том числе его адвокатам.
«Я разговаривал с ним сегодня утром после ареста, но мы до сих пор не понимаем причину. Он свободно путешествовал по всему миру», — сообщил его адвокат изданию Walla.
Саймон Леваев — 35-летний израильский мошенник, о котором Netflix снял документальный сериал в 2022 году. Леваев связывался с различными женщинами через приложение Tinder, представляясь наследником алмазного магната Льва Леваева, а затем использовал различные мошеннические схемы для вымогательства у них денег.
