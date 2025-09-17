Белый дом одобрил первую поставку оружия Украине за счёт союзников

Первые пакеты вооружений США для Украины в рамках новой схемы, о которой ранее договорились Вашингтон и его союзники в Европе, были одобрены Белым домом и вскоре могут быть отправлены Киеву. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.



Это первый случай использования нового механизма, разработанного США и их союзниками, для снабжения Украины оружием из американских запасов с использованием средств стран НАТО.



Как сообщает Reuters, заместитель главы Пентагона по вопросам политики Элбридж Колби одобрил до двух поставок стоимостью по 500 миллионов долларов каждая в рамках нового механизма, называемого Priority Ukraine Requirements List (PURL – «Список приоритетных потребностей Украины»). Какие именно вооружения будут поставлены, не уточняется.



О договоренностях о новом механизме поставок американского оружия объявили в середине июля. Финансировать поставки будут не США, а другие страны НАТО. Как сообщали СМИ, Украина станет определять приоритетные виды вооружений в рамках пакетов по 500 млн долларов, а страны-члены военного союза будут распределять между собой, кто возьмёт оплату на себя.





