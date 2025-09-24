Из Грузии депортированы 20 иностранных граждан

24.09.2025 11:49





Сотрудники Департамента миграции МВД Грузии депортировали из Грузии 20 иностранных граждан.



В результате комплексных мер, принятых в последние дни, из страны были депортированы 20 граждан Индии, России, Пакистана, Турции, Туркменистана, Азербайджана, Ирана, Нигерии и Таиланда. В соответствии с действующим законодательством депортированным лицам запрещен въезд в страну.



Департамент миграции МВД Грузии является органом, ответственным за борьбу с незаконной миграцией внутри страны. Одной из его компетенций является выявление иностранных граждан, находящихся в Грузии без законных оснований, и осуществление их депортации из Грузии.





