«Протеже» бывшего главы СГБ Грузии обвинили в коррупции и объявили в розыск

Служба государственной безопасности (СГБ) объявила в розыск Бичико Паикидзе, который крестил сына бывшего главы ведомства Григола Лилуашвили.



Паикидзе, представляющий партию «Грузинская мечта» в сакребуло Ванского муниципалитета, является фигурантом дела о мошенническом присвоении крупной суммы, принадлежащей Министерству инфраструктуры — 4 184 249 лари (более 1,5 млн долларов). В расследовании студии «Монитор» он упоминался как «протеже СГБ».



Бичико Паикидзе владеет 100% долей компании B.P. TRANS, которая фигурирует в расследовании. Компания выиграла тендер и с июня 2021 года по сентябрь 2022 года выполняла работы на участке автодороги Кутаиси–Алпана–Мамисонский перевал, а также строила берегоукрепительные насыпи в Онском муниципалитете.



Ведомство также задержало директора B.P. TRANS Валериана Кварацхелия, одного сотрудника той же компании и трёх сотрудников компании, контролировавшей выполнение контракта.



Паикидзе, по информации СГБ, находится за границей.



Это не первое громкое коррупционное дело, о котором стало известно за последние месяцы. Среди ранее задержанных экс-чиновников — бывший министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и его шурин, а также бывший заместитель министра экономики Ромео Микаутадзе.



Регулярно в СМИ появляются и слухи о возможном задержании бывшего премьер-министра и экс-лидера правящей партии Ираклия Гарибашвили.





