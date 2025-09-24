Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
«Протеже» бывшего главы СГБ Грузии обвинили в коррупции и объявили в розыск


24.09.2025   15:17


Служба государственной безопасности (СГБ) объявила в розыск Бичико Паикидзе, который крестил сына бывшего главы ведомства Григола Лилуашвили.

Паикидзе, представляющий партию «Грузинская мечта» в сакребуло Ванского муниципалитета, является фигурантом дела о мошенническом присвоении крупной суммы, принадлежащей Министерству инфраструктуры — 4 184 249 лари (более 1,5 млн долларов). В расследовании студии «Монитор» он упоминался как «протеже СГБ».

Бичико Паикидзе владеет 100% долей компании B.P. TRANS, которая фигурирует в расследовании. Компания выиграла тендер и с июня 2021 года по сентябрь 2022 года выполняла работы на участке автодороги Кутаиси–Алпана–Мамисонский перевал, а также строила берегоукрепительные насыпи в Онском муниципалитете.

Ведомство также задержало директора B.P. TRANS Валериана Кварацхелия, одного сотрудника той же компании и трёх сотрудников компании, контролировавшей выполнение контракта.

Паикидзе, по информации СГБ, находится за границей.

Это не первое громкое коррупционное дело, о котором стало известно за последние месяцы. Среди ранее задержанных экс-чиновников — бывший министр обороны Джуаншер Бурчуладзе и его шурин, а также бывший заместитель министра экономики Ромео Микаутадзе.

Регулярно в СМИ появляются и слухи о возможном задержании бывшего премьер-министра и экс-лидера правящей партии Ираклия Гарибашвили.


