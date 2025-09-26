Сотрудники Службы миграции задержали 10 иностранных граждан

26.09.2025 12:08





В рамках борьбы с незаконной миграцией сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии провели специальное мероприятие по иммиграционному контролю.



По сообщению МВД, на основании полученной информации в ходе мероприятия сотрудники департамента проверили конкретные локации с целью выявления иностранных граждан, находящихся на территории Грузии без законных оснований.



«В результате комплексного мероприятия задержаны десять иностранных граждан. Среди них — граждане Индии, Мьянмы и Бангладеш. Установлено, что они находились в стране с нарушением требований Закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства».



В настоящее время указанные лица помещены в центр временного размещения Департамента миграции. Проводятся соответствующие процедуры с целью их выдворения из страны.



Департамент миграции будет регулярно проводить специальные мероприятия по иммиграционному контролю для обеспечения эффективного исполнения Закона Грузии «О правовом положении иностранцев и лиц без гражданства»», — говорится в сообщении МВД.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





