Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Азербайджан поделился с Грузией опытом применения беспилотников


08.10.2025   18:13


Министерство обороны Азербайджана сообщило о визите в Баку грузинской делегации, в ходе которого стороны обменялись опытом в сфере применения беспилотных летательных аппаратов. По информации ведомства, встреча состоялась «в соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии на 2025 год».

«На встрече грузинским гостям был представлен брифинг о деятельности БПЛА в Азербайджанской армии, их применении в боевых операциях, организации вылетов и тенденциях развития беспилотных летательных аппаратов. В заключение были даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес, и особо отмечена значимость подобных мероприятий для обмена опытом», – говорится в сообщении.

Напомним, что дроны, в частности производимые компанией Baykar аппараты Bayraktar TB2, по мнению военных экспертов, сыграли значительную роль в победе Баку во время вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году.

Министерство обороны Грузии о встрече в Баку не сообщало. В ведомстве при этом рассказали о визите азербайджанской делегации в Тбилиси, в ходе которого стороны договорились о дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества в сфере кибербезопасности.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна