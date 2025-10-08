Азербайджан поделился с Грузией опытом применения беспилотников

08.10.2025 18:13





Министерство обороны Азербайджана сообщило о визите в Баку грузинской делегации, в ходе которого стороны обменялись опытом в сфере применения беспилотных летательных аппаратов. По информации ведомства, встреча состоялась «в соответствии с планом двустороннего военного сотрудничества между министерствами обороны Азербайджана и Грузии на 2025 год».



«На встрече грузинским гостям был представлен брифинг о деятельности БПЛА в Азербайджанской армии, их применении в боевых операциях, организации вылетов и тенденциях развития беспилотных летательных аппаратов. В заключение были даны ответы на вопросы, представляющие взаимный интерес, и особо отмечена значимость подобных мероприятий для обмена опытом», – говорится в сообщении.



Напомним, что дроны, в частности производимые компанией Baykar аппараты Bayraktar TB2, по мнению военных экспертов, сыграли значительную роль в победе Баку во время вооружённого конфликта в Нагорном Карабахе в 2020 году.



Министерство обороны Грузии о встрече в Баку не сообщало. В ведомстве при этом рассказали о визите азербайджанской делегации в Тбилиси, в ходе которого стороны договорились о дальнейшем углублении двустороннего сотрудничества в сфере кибербезопасности.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





